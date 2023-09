Nove zvočne pravljice Lahkonočnice spodbujajo pripovedovanje

Oglasno sporočilo

Zadnje poročilo Mednarodne raziskave napredka bralne pismenosti1 je slovenske otroke uvrstilo v spodnjo polovico sodelujočih držav in pokazalo, da je bralna pismenost pri nas v zadnjih letih upadla. Nova serija prepoznavnih pravljic Lahkonočnic, projekta A1 Slovenija, zato otrokom pomaga usvojiti veščino pripovedovanja, eno ključnih za razvoj pismenosti, ki vpliva tudi na učni uspeh.

Pravljična nanizanka v petih delih bo s pripovedovalskimi spodbudami in tehnikami otroka navdušila za pripovedovanje, saj je napisana z mislijo na pestrost otroškega sveta in doživljanja. Pravljična dogodivščina pesnika Jazbeca in gozdnih prijateljev bo s pomočjo otroka in njegove ustvarjalnosti zaživela v popolnoma drugi luči. Zvočne pravljice spremljajo tudi navodila, ki otrokom dajejo iztočnice in pogum za pripovedovanje. Nova serija Lahkonočnic k zabavi vabi tudi starše, vzgojitelje in učitelje, ki s svojimi spodbudami in zgledom pomagajo otrokom razumeti te prav posebne pravljice.

Serija petih pravljic je nastala izpod peresa Nine Mav Hrovat, po kreativni zasnovi in v sodelovanju z izr. prof. dr. Barbaro Baloh ter dramaturginjo in gledališko pedagoginjo Samanto Kobal. Urednik novih Lahkonočnic je Žiga Kosec, ilustratorka pa Anja Držanič.

Pripovedovanje je enakovredno branju in pisanju

Zvočne pravljice Lahkonočnice, ki že deseto leto zabavajo in učijo otroke, so ustvarjene v sodelovanju s strokovnjaki. Tokratna serija je nastala v sodelovanju z dr. Barbaro Baloh, izr. prof. za didaktiko slovenščine, in Samanto Kobal, dramaturginjo in gledališko pedagoginjo. Kot pravita, je pripovedovanje zgodb enakovredna dejavnost za razvoj pismenosti, kot sta branje knjig in pisanje besedil: »Pripovedovanje je najosnovnejši način komunikacije in ena izmed ključnih jezikovnih zmožnosti, ki vpliva tudi na učni uspeh. Če želimo postati dobri pripovedovalci, se je potrebno pripovedovalskih tehnik in strategij naučiti že v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, ki sovpadata s ključnim razvojem vseh jezikovnih in govornih zmožnosti,« je povedala Barbara Baloh. »Zgodbe in tehnike, ki otroka spodbujajo k izražanju svojih misli, so zametek plodne ustvarjalnosti, ki otroka nauči, kako odkrivati, negovati, trenirati in uporabiti lastne potenciale skozi celo življenje,« je dodala Samanta Kobal.

Dodatno znanje in veščine

Nova serija Lahkonočnic otroke vabi k igranju pantomime, risanju po zraku, uporabi kretenj, grimas, vključevanju celega telesa in vseh čutov. S tem, ko otrok oživi telo in um, se uri v mnogih znanjih in veščinah, kot so premagovanje treme, veščine za govor, pisanje in pripovedovanje, podoživljanje, ustvarjalnost, igro vlog, asociativno mišljenje in druge. »Spodbude, kot so iskanje rim, izražanje s telesom, iskanje nasprotij, pantomima ter pregovori in reki, odpirajo zakladnico domišljije, čustev in idej za verbalno in neverbalno pripovedovanje. Pravljična nanizanka z različnimi nalogami stopnjuje zahtevnost, kar otroke še bolj navduši za poslušanje in sodelovanje. Nove Lahkonočnice so lahko tudi odličen pripomoček vzgojiteljem za spodbujanje pripovedovanja in ustvarjalnosti otrok,« pove Nina Mav Hrovat, mag. prof. predšolske vzgoje, otroška in mladinska pisateljica ter dolgoletna ustvarjalka Lahkonočnic.

Lahkonočnice v obliki radijske igre

Nova serija Lahkonočnic je nastala v sodelovanju z legendarno oddajo Lahko noč, otroci!, ki najmlajše spremlja že več kot 50 let. Posebnost serije je, da so pravljice posebej za to priložnost dramatizirali in jih s priznanimi dramskimi igralci posneli kot radijsko igro. Glas pravljičnim junakom so posodili Marijana Brecelj, Ivo Ban, Maja Končar, Željko Hrs, Zvone Hribar in Jožica Avbelj.

Več kot 160 pravljic znanih ustvarjalcev

Jubilejna deseta serija Lahkonočnic dopolnjuje bogato zbirko 163 pravljic, ki nagovarjajo aktualne teme, s katerimi se pri odraščanju srečujejo otroci, staršem in vzgojiteljem pa nudijo izhodišče za pogovor z njimi. Do danes so zabeležile že več kot 2,5 milijona predvajanj, kar 96 % uporabnikov pa jih priporoči svojim prijateljem, znancem in družinskim članom.2

Prisluhnite Lahkonočnicam v mobilni aplikaciji Lahkonočnice – pravljice, ki spodbujajo pripovedovanje vas čakajo v priročni mobilni aplikaciji , v kateri poleg pravljic za širjenje obzorij in pogovor o težjih temah najdete tudi pravljice za uspavanje in takšne za čisto zabavo.



Aplikacija Lahkonočnice staršem, vzgojiteljem in ostalim uporabnikom omogoča izbor najljubših pravljic, sledenje priljubljenim avtorjem ali pripovedovalcem in ustvarjanje seznamov pravljic za različne priložnosti in vsakega otroka posebej. Dodana vrednost aplikacije je nabor kakovostnih brezplačnih vsebin, kot na primer logopedske vaje za težje izgovorljive glasove in slovar osnovnih fraz v tujih jezikih, s katerimi se otroci srečujejo v vrtcih in šolah. Vsaka pravljica je poleg zvočne na voljo tudi v tekstovni obliki, tako da jo lahko otroku še vedno preberete sami. Več informacij o novi seriji Lahkonočnic je na voljo na posebni podstrani.

