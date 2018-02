Naj ljubezenska zgodba: Polonca in Matic

NAJ LJUBEZENSKA ZGODBA

Verjamem, da mi je bilo usojeno spoznati to prečudovito osebo, da me nauči ljubiti, živeti in predvsem me narediti boljšo osebo. Da bi povedala, kako sva se spoznala, bi najbrž porabila preveč besed, zato bom napisala to, kar želim, da on sliši od mene. Dragi moj ljubi. Si človek, ki je moj svet obrnil na glavo, a v dobrem smislu. Življenje si mi pokazal v barvah, ki jih prej nisem poznala. Dan se lepše začne, ko se prebudim v tvojem objemu, in enostavno vem, da si tisti, ki ne bo nikdar obupal nad nama, ne glede na to, kako težko bo. Hvala, da poslušaš moje želje in sanje in, kar cenim še bolj, da poslušaš moje strahove. Ko te gledam, kako ravnaš z ljudmi okrog sebe, vem, da boš nekoč popoln očka in da bova imela vse to, kar so danes samo oddaljene sanje. Hvala ti za vse lepe stvari, ki sva jih doživela do sedaj. S tabo ob rami vse dobi smisel, pa naj bo še tako težko. Kako zelo te ljubim, pa mi najbrž ni treba poudarjati.