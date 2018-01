Na trg prihajajo erotični roboti za ženske

Moški roboti bodo nadomestili vibratorje, pravijo. Foto: Instagram

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matt McMullen, lastnik podjetja Realbotix, je lani ustvaril prvega "seksrobota", spolno igračko, ki še nikoli ni bolj spominjala na pravega človeka. Za začetek je izdelal žensko različico, skupaj z aplikacijo Harmony, umetno inteligenco, ki se sinhronizira z robotom in omogoča čim bolj realistično izkušnjo, kakršno si uporabnik želi.

S pomočjo Harmony lahko robot govori in zadovolji vse seksualne želje lastnika.

Za zdaj so na voljo le ženske različice avatarjev in robotov ter stanejo približno 12 tisoč evrov, a McMullen pravi, da je vedno več povprševanja po moških robotih. "Trenutno razvijamo moško različico in kmalu bomo imeli na voljo oba spola."

A post shared by RealDoll (@abyssrealdoll) on Feb 16, 2016 at 7:42am PST

A post shared by RealDoll (@abyssrealdoll) on Apr 4, 2016 at 8:48pm PDT

Razkril je še, da bodo moškim robotom naredili bionične penise, in ker se jih bo lahko priključilo na napajanje, bodo zdržali tako dolgo, kolikor bo želel uporabnik ali uporabnica.

Obljublja tudi, da bodo izdelali robote vseh velikosti in oblik.

A post shared by RealDoll (@abyssrealdoll) on Mar 21, 2017 at 1:19pm PDT

Erotični roboti bodo bolj priljubljeni od igračk

David Levy, eden od vodilnih raziskovalcev na področju umetne inteligence, je za Daily Star Online dejal, da erotične robote čaka svetla prihodnost, saj bodo bolj priljubljeni kot seksigračke, vibratorji in umetni penisi.

Prepričan sem, da se bodo moški roboti ženskam zdeli enako privlačni kot moški.

A post shared by RealDoll (@abyssrealdoll) on Jun 12, 2017 at 2:54pm PDT

A post shared by RealDoll (@abyssrealdoll) on Nov 30, 2015 at 10:12pm PST

"Če je ženskam všeč užitek, ki jim ga daje vibrator, si predstavljajte, kako se bo ta ženska počutila z robotom, ki se ga bo lahko dotikala in ga objemala."

McMullna so zaradi ženskih robotov sicer kritizirali, češ da je ustvaril pornozvezdnice z velikim oprsjem, na kar je odgovoril, da so njegove stvaritve bolj "sekslutke", in jih poimenoval "družice".