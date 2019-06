Kaj vam za to poletje napoveduje horoskop?

Oglasno sporočilo

Oven

Osrednje dogajanje tega poletja se bo vrtelo okoli nečesa, kar bi morali storiti, pa nekako ne boste našli poguma, volje in prave priložnosti. Čeprav ste si v glavi že razčistili, pa boste rade volje sprejeli manj, kot si zaslužite, kasneje pa ponovili krog nezadovoljstva in iskanja prave priložnosti.

Z denarjem bodite varčni, saj nekih nepričakovanih prilivov ni na vidiku. Modro razpolagajte s tem, kar imate.

Mali ovni bodo to poletje še posebno polni energije, sploh če se bodo "znebili" šolskih obveznosti. Ne glede na starost vam bodo povzročili nekaj dodatnih skrbi v zvezi s tem, kje so in kaj počnejo. Če doslej niste postavili jasnih pravil, naredite to pred sredino poletja, saj bo v drugi polovici julija njihova energija na vrhuncu.

Bik

To poletje vam prinaša vroče možnosti za ljubezenski trikotnik ali rivalstvo v službi. Morali boste malce pozabiti na svoje manire in odločno ukrepati. Če boste kar čakali, boste konec poletja zelo nezadovoljni. Sicer pa horoskop pravi, da imate vse, kar potrebujete za zmago v tej situaciji.

Denar vam bo dobro služil. A vlagajte le po svoji presoji, nikakor pa ne po nasvetu osebe, ki se bo očitno pretvarjala, da je pametnejša, kot je.

Biki so uživači, in če boste to dopustili, boste lahko ves dopust samo stregli svojemu otroku. Naložite mu zmerno količino dela in odgovornosti (seveda starosti primerno), pa bosta oba bolj zadovoljna. Vzgojno bo najbolj naporen začetek avgusta, ki bo nekoliko okrepil uporništvo. Takrat bodo spremembe malo bolj naporne.

Dvojčka

Našli ste prave ljudi, ki vam bodo to poletje stali ob strani. Tako na družabnem kot na službenem področju je vaš horoskop nadvse optimističen, pa tudi finance vam dobro kažejo. Prav v začetku poletja bo najbolj pomembno, da utrdite situacijo, kasneje pa se boste lahko sprostili in uživali.

Na ljubezenskem področju imate manj, kot bi si želeli. Glede tega vam poletje prinaša pravo revolucijo! Vaši čuti in čustva se bodo dodobra prebudili.

Vaš otrok potrebuje raznolikost. Dvojčkom možgani nikoli ne počivajo, pa tudi fizično so redko pri miru. Omogočite jim pester izbor počitniških aktivnosti. Najbolj imenitno pa bo seveda, če si boste sami vzeli čas zanje. Pa še cenejše bo, saj ste najbrž že opazili, da se otrok hitro navduši, a le redko vztraja dlje časa pri isti stvari.

Rak

Vaše družinsko življenje bo to poletje idilično! Res je, da boste levji delež k temu prispevali prav vi sami, saj boste izjemno potrpežljivi, prijazni in ljubeči. Domače življenje vam bo predstavljalo oazo sprostitve po naporni službi.

Resnici na ljubo je treba priznati, da vam horoskop ne napoveduje nekih večjih pretresov, pač pa zgolj povečano občutljivost. Hitro se boste ustrašili za svoj položaj. Marsikatera naloga, ki jo normalno zmorete, se vam bo zdela pretežka.

Sploh če je vaš otrok v vrtcu ali če bo čez počitnice v organiziranem varstvu, boste opazili, da jim je to stresno. Manjši se bodo malo bolj držali maminega krila, najstniki morda še nekaj večkrat zaloputnili vrata svoje sobe. A ne pozabite, da najbolj potrebujejo prav toplino svojih staršev, ne glede na to, na kakšen način to pokažejo.

Lev

Pred vami je kraljevsko poletje, polno zabav in blišča. Še najmanj se bo bleščalo v vaši denarnici, čeprav boste del poletja z mislimi nenehno pri službi. Določeni načrti se bodo podrli in nekje proti sredini poletja boste tudi že načeli rezervne zaloge energije.

Kljub temu boste na družabnem področju neustavljivi in proti koncu julija boste tudi karierno spet nazaj v formi. Kar ste načrtovali, si boste nedvomno lahko privoščili tako časovno kot finančno. Avgust naj bo rezerviran za ljubezen.

To poletje bo prineslo priložnost, da se otroci levi uveljavijo v družbi. Počutili se bodo samozavestne, zato do prve ovire ne bodo iskali vaše pomoči. Seveda to pomeni nekaj novih sivih las na vaši glavi, vendar je to zanje izjemnega pomena. Določene življenjske lekcije morajo pač predelati sami, vi pa ste še vedno na voljo, pa ne glede na to, ali je treba popihati odrgnjeno koleno ali pa potolažiti razočarano najstnico.

Devica

Napetost v službi bo popustila, vendar boste sami med zadnjimi preklopili glavo na poletni ritem. Čeprav se vam bo na čustvenem področju dogajalo veliko in še več, boste takoj pripravljeni zavihati rokave, če se vam bo ponudila priložnost v službi ali na finančnem področju. S tem v skladu bo tudi vaša denarnica to poletje več kot zadovoljna.

Ljubezenski horoskop pa vam obeta veliko sladkih trenutkov v dvoje. Ne glede na to, ali ste trenutno vezani ali samski, imate odlične možnosti, da se vam uresničijo srčne želje.

Spadate med tiste srečne starše, ki bodo imeli to poletje ene najbolj pridnih otrok. Naložite jim zmerno količino obveznosti (seveda primerno njihovi starosti) in opazujte, kako ponosni so, ko vse postorijo in jih pohvalite. Morda bodo celo potrebovali malo vaše spodbude, da naj gredo v prostem času tudi ven in med vrstnike.

Tehtnica

To poletje boste želi sadove svoje prijaznosti in vsega dobrega, kar ste naredili za druge. Vaš horoskop pravi, da boste med najbolj priljubljenimi in zaželenimi tako v službi kot v družbi. Nekako vam bo celo uspelo obdržati dobro ravnovesje med obema področjema. Tudi če vam okoliščine ne bodo vedno najbolj naklonjene, vaš bo reševala vaša spretnost pri kompromisih.

Če ste imeli pred poletjem še kakšne finančne skrbi, boste kmalu lahko ugotovili, da so bile popolnoma odveč. Lahko si boste privoščili še celo malce več, kot ste načrtovali.

Vaš otrok je priljubljen tako v družbi kot tudi v širši družini. Čez počitnice boste imeli kar nekaj dela, da boste uskladili vsa povabila, obiske in počitnikovanja. Občasno boste morali tudi kaj prepovedati, a pri tem se raje zanašajte na obširno razlago kot zgolj na svojo avtoriteto. Tehtnice vse razumejo, če jim povemo na primeren način.

Škorpijon

To poletje vam prinaša prelomnico v obliki pomembne odločitve ali razsodbe, ki bo dokončna. Nikakor ne bo vse odvisno samo od vas in morda se boste sprva počutili, kot da so vam zvezali roke. Zaupajte, da je vse tako, kot mora biti, čeprav vam bo nekatere posledice razkrila šele jesen.

Tudi na splošno bo poletje za vas precej razburkano in včasih se vam bo zdelo, da bi bilo najbolje, če bi imeli dvojnika (ali dva). Naučite se reči ne, preden se pretirano izčrpate.

Vaš otrok se bo to poletje še toliko bolj želel uveljaviti in se bo najverjetneje občasno postavil tudi proti vam. Morda bo to preizkušanje mej, kot ga že dolgo niste doživeli, vendar verjemite, da je za vas izrednega pomena, da vzdržite. Še posebno, če gre za najstnika, verjemite, da zdaj res ni pravi čas za kakršnokoli popuščanje.

Strelec

Vaše poletje bo ena sama zabava. Horoskop vam daje zeleno luč, da naredite tisto, kar ste si od nekdaj želeli. Imate ljudi, ki vam bodo v vsakem primeru stali ob strani.

Konec poletja vam prinaša glavno prelomnico glede nečesa iz preteklosti. Lahko boste ponosni nase, ko boste dokončno zaključili to poglavje. Očitno gre za nekaj, kar vam je v preteklosti povzročalo precej srčnih bolečin, vendar vam je prineslo tudi veliko življenjske modrosti.

Če si boste še tako prizadevali, da bi vaš strelec ali strelka pokazal več odgovornosti ali se držal neke organizirane rutine, vam to poletje ne bo uspelo. Prej ko boste odnehali, lažje vam bo, navsezadnje pa bo v vsakem primeru obveljalo samo najnujnejše. Vaš otrok je svobodnega duha, in če boste znali to podpirati, vam bo to poletje pokazal svoje resnične barve.

Kozorog

Začetek poletja bo za vas v znamenju zaključevanja, ne novih začetkov. Tisto, kar čakate, pride šele kasneje in bo tem bolj uspešno, čim bolj natančno boste zdaj uredili stvari. To pomeni, da vam prva polovica poletja še ne bo prinesla odmora v pravem pomeni besede. Vendar vam tudi delovne vneme ne bo manjkalo.

Se bo pa zato konec julija dogajanje umirilo in avgust vam tudi v počitniškem smislu veliko obeta. V ljubezni se pustite presenetiti.

Če imate čas in voljo, se skupaj z otrokom lotite počitniškega projekta, pri katerem bo imel vsak dan neko zadolžitev. Lahko je malce znanstveno obarvana, seveda skladno z otrokovo starostjo, oblikujte pa jo tako, da bo glavno delo opravljeno nekje do sredine julija. V tem času bodo imeli kozorogi veliko motivacije in discipline, v drugi polovici poletja pa že malce manj.

Vodnar

Vztrajate pri nečem, ker čutite, da ste k temu na neki način obvezani. Marsikdo ne bi pričakoval česa takega od vas in res je, da se pod površjem že dvigajo viharji, ki jih boste v začetku julija komaj še krotili. Naj se še tako trudite, morda vas celo nekdo drži v šahu, a sredi poletja bodo zavore popustile.

Čaka vas nova priložnost, ki se sicer ne bo najbolje obrestovala. A že to, da se boste lahko premaknili z mesta in se znebili obveznosti, vam bo več kot prijalo.

Vodnarji bodo to poletje začeli z napačno odločitvijo. Bodite pozorni, če boste pri otroku opazili pretirano željo, da bi vam ugajal, ali druge znake, da vztraja iz napačnih razlogov. To jim bo povzročalo čustvene viharje, ki se bodo izražali v navidezno popolnoma nelogičnih vedenjskih izpadih.

Ribi

Največji izziv za vas to poletje bo, da postavite meje neki osebi, ki se že preveč vtika v vašo zasebnost. V tem smislu vam poletje lahko prinese spore v službi ali v družini, saj ne morete računati na razumevanje ali na pametne kompromise. Odlašali boste, dokler vam ne bo zares dvignilo pokrovke.

Razen tega pa vam poletje ne prinaša posebnih pretresov. Dovolj časa in priložnosti bo tudi za vašo umetniško žilico. Če je doslej še niste odkrili, bo poletje 2019 kar pravšnji čas za to.

Opazili boste, da je vaš otrok umetniško nadarjen in to si bo čez poletje najbolj želel početi. Vse dejavnosti, povezane s tem talentom, bodo več kot dobrodošle in tudi zelo ugodno sprejete. Sicer pa boste sploh starši najstnikov to poletje naleteli na nekaj nepričakovanih izbruhov in zavračanje mej, ki so doslej normalno veljale.

