Izognite se stresu nakupovanja daril

Ste v skrbeh in pod stresom zaradi prazničnega obdarovanja? Potem ste, tako kot jaz, eden izmed 56 odstotkov ljudi, ki decembra doživljajo stres ravno zaradi nakupovanja daril. Naj vam zaupam skrivnost ... Vsem preglavicam se lahko elegantno izognete z izbiro darila, za katerega niti ni potrebo zapuščati udobja doma oz. ga lahko kupite v večini trgovin, ki jih obiskujete dnevno. Poleg tega boste podarili darilo, ki bo zagotovo všeč prav vsem. Ne verjamete? Podarite darilne pakete Selectbox , tudi jaz jih bom, tako kot preteklo leto! In glede na izkušnje so bili moji obdarovanci nad njimi preprosto navdušeni. Zakaj? Izveste v nadaljevanju.

Podari popolno darilo, ki se prilega vsakomur

Ljudje se trudimo, da bi bilo za praznike vse popolno in bleščeče, s tem pa se pogosto oddaljimo od bistva praznovanja. Kaj hitro se ujamemo v situaciji, ko zbegano drvimo iz trgovine v trgovino in tuhtamo, kaj kupiti najdražjim. Ste tudi vi takšni? Jaz sem, priznam! To je sicer razumljivo, saj želimo svojim najdražjim podariti le najboljše in si želimo, da so srečni in veseli. Jaz sem se vsega stresa s tuhtanjem – kaj podariti najbližjim – enostavno znebila z darilom, ki je vsestransko in vsebuje neskončne možnosti izbire. Podarila sem darilni paket Selectbox, kjer si je vsak obdarovanec doživetje po lastnih željah izbral sam. Nasmehi na obrazih ob pripovedovanju o njihovih izkušnjah, ki so jih doživeli z darilnim paketom SelectBox, pa je bil zagotovo potrditev, da z darilom nisem zgrešila

Ljudje težimo k popolnosti in se v sebi pogosto obremenjujemo, ali bomo zadeli terno. Izbira darilnih paketov Selectbox je enaka situaciji, kot bi vam nekdo zaupal dobitne številke jackpota. Si predstavljate? Z darilnim paketom boste podarili doživetje, izkušnjo, večne spomine – darila, ki bodo v srcih vaših najdražjih ostala za zmeraj. To je vsekakor dejavnik, ki vas bo osvobodil skrbi in stresa glede nakupa pravega in popolnega darila.

Veste, kako je videti najbogatejše darilo?

Vsi vemo, da je čas nekaj najbolj dragocenega, kar imamo, a ga kljub temu v predprazničnem času zapravljamo s tekanjem iz trgovine v trgovino, namesto da bi ga namenili najbližjim. Zagotavljam vam, da boste pri obdarovanju z darilnimi paketi Selectbox prihranili svoj čas in energijo, ohranili radostno praznično vzdušje ter priklicali zadovoljstvo na obeh straneh - obdarovancu in sebi.

Naj bo letos drugače

Zakaj se ne bi tudi vi letos odločili za drugačno vrsto obdarovanja? Z izbiro darilnih paketov Selectbox so možnosti, da izberete neustrezno darilo, skoraj ničelne. Le kako bi lahko zgrešili, če bodo vaši obdarovanci prejeli več kot 100 različnih možnosti v vsakem od paketov?

Turizem

Svojim najbližjim podarite bivanje v udobnih hotelih, apartmajih in drugih nastanitvah, ki jih najdete med turistično Selectbox ponudbo. Poklonite enega izmed petih paketov iz kategorije turizma in vašim najdražjim podarite svobodo izbere med več kot 500 različnimi nastanitvami v Sloveniji in na Hrvaškem. Podarite jim raziskovanje sončnih Alp, Istre, notranjosti dežele in dinamičen utrip večjih mest. Popeljite jih na najlepše točke v regiji, obdane s čudovito naravo. Zagotovo bodo navdušeni nad hotelom Falkensteiner Iadera, ki se ponaša z najlepšim spajem na Hrvaškem. Privoščite jim oddih v Slovenskem primorju v Grand hotelu Bernardin ali pa jim pričarajte pravljico v naravi v Bohinj ECO hotelu. Uživancija na polno, vam povem!

Gourmet

Lahko jim pričarajte romantiko ob soju sveč po praznikih. Kulinaričnim užitkom izpod rok priznanih kuharskih mojstrov se lahko predajo z gourmet darilnimi paketi, ki vključujejo več kot 400 možnosti za sanjsko kulinarično potepanje, ki bodo zadovoljila prav vsak okus. Z gourmet paketom jim boste podarili kosilo ali večerjo za dve osebi s tremi ali več hodi priznanih kuharjev in kapljico dobrega vina. Popeljite jih v kulinarično ekstazo. Privoščite jim popolno gurmansko izkušnjo z darilnimi paketi SelectBox. Razvajajte jih v eni izmed top 100 svetovnih restavracij - restavraciji JB, ali pa v 5. najboljši gostilni v Sloveniji - gostilni Krištof, lahko pa jim pričarate nenavadno gurmansko izkušnjo v temi z Dinner in the dark. Si predstavljate navdušenje obdarovancev nad gurmansko dogodivščino?

Šport

Morda so vaši obdarovanci adrenalinski navdušenci? Podarite jim enega izmed športnih ali adrenalinskih paketov. V darilnih paketih šport in adrenalin bodo našli več kot 250 možnosti za ekstremno doživetje po svoji izbiri. Podarite jim ekstremne aktivnosti v naravi, kot so

zipline, bungee jumping, skok s padalom, snežni rafting in še mnoge druge zimske in poletne športne dogodivščine. Popeljite jih na sanjsko vožnjo s Ferrarijem ali polet z balonom. Zagotovo bodo navdušeni! Za tiste, ki obožujejo notranje športe, pa imajo na voljo zabavno igro bowlinga ali karting dirko, pa fitness in zanimivo aerial vadbo. Podarite zdrav duh v zdravem telesu s športnimi paketi SelectBox.

Lepota

Ljubitelji razvajanja bodo imeli na enem mestu nešteto možnosti za sprostitev in nego telesa ter duha. Darilni paketi v sklopu kategorije Lepota vključujejo več kot 400 različnih možnosti za sanjsko razvajanje, med katerimi najdete masaže proti stresu, masaže s pravim zlatom ali vročimi kamni, čokoladne tretmaje, termalne rituale, oblikovanje telesa s kavitacijo, lifting, večerni make up ali romantični jacuzzi s sadjem in kozarčkom penine. Še dvomite, da vaši najdražji ne bi našli popolnega tretmaja zase? Podarite jim darilni paket SelectBox in jim podarite sprostitev, ki ji ni para! Ponudba alpskega wellness resorta Špik jim bo pričarala nepozabno doživetje v objemu neokrnjene narave v Gozdu - Martuljku, oazo miru bodo našli v Sense Wellness Clubu, svojo rimsko pravljico pa bodo doživeli v Rimskih termah. Odlično, kajne?

Naj bo letošnje obdarovanje drugačno in brez stresa. Tako za vas kot za vaše najdražje. Z darilnimi paketi Selectbox namreč ne boste obdarili le njih, temveč posredno tudi sebe. Podarili si boste čas, energijo, dobro voljo ter se tako izognili prej omenjeni statistiki 56 % ljudi, ki so pod vplivom prazničnega stresa. Praznične nakupe lahko opravite na kar 800 prodajnih mestih ali prek spletne strani. Upam, da sem vam z napisanim prihranila slabo voljo in kar precejšen zalogaj stresa v tem času. Obudimo prave vrednote prazničnih dni ter se v času priprav na obdarovanje končno počutimo sproščeno in samozavestno pri obdarovanju.

