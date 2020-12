Horoskop: kdo je najbolj nor na popuste

Oglasno sporočilo

V nakupovanju najbolj uživajo Biki, Levi, Tehtnice in Škorpijoni. Vsekakor pa ima vsako znamenje določene nakupovalne navade, so pa tudi zelo različna pri tem, kako ravnajo z denarjem. Poiščite svoje znamenje in preverite, če se najdete v opisih!

Ovni so še prav posebno nori na akcije in časovno omejene popuste. Radi so prvi, ki se uspe dokopati do kakšnega prav posebnega kosa. Pogosto nakupujejo impulzivno in zapravijo več, kot bi bilo pametno. Zanje je nakupovanje dogodivščina in izziv, ne pa suhoparno primerjanje cen.

Biki so morda zaradi spletnega nakupovanja malo na slabšem, saj radi potipajo blago, povohajo vzorec parfuma in podobno. Vseeno pa radi nakupujejo, saj jim je všeč že sam občutek, ko nekaj postane njihovo. Lahko rečemo, da so enako dobri pri varčevanju in tudi pri zapravljanju denarja!

Dvojčki radi pomerjajo stvari, zanje je nakupovanje družabni dogodek, ki se ga skoraj morajo udeležiti s prijateljico. Nakupovanje preko spleta jim ne dela težav, jih pa hitro premamijo različne akcije in posebne ponudbe, zato jim lahko povzroči luknjo v denarnici.

Raki radi nakupujejo običajne stvari za dom in družino. Tudi darila nakupujejo z veliko ljubezni, saj bodo razveselila ljudi, ki jim veliko pomenijo. Precej neradi pa kupujejo oblačila. Glede na to,d a omar ne pospravljajo prav pogosto, raje najdejo kakšen pozabljen kos in se ga na novo razveselijo.

Levi obožujejo nakupovanje! Znani so kot ljubitelji dragih stvari in popust vsekakor ni prva stvar, ki bi jih prepričala v nakup. Če se jim nekaj zdi dovolj lepo in glamurozno, so pripravljeni tudi zelo globoko seči v žep! Statusni simboli so jim pomembni, pa tudi z darili ne skoparijo.

Poln voziček, naložen v popolnem redu. Obvezno čitljivo napisan nakupovalni seznam. Ja, to je Devica v trgovini. Naleteli smo na znamenje, ki bo vsekakor izkoristilo popuste, vendar zaradi njih prav gotovo ne kupuje stvari, ki jih ne rabi!

Tehtnice obožujejo nakupovanje, vse lepe stvari in seveda popuste! Ker se težko odloči, bo najraje vzela oboje ali pa kar vse tri stvari. Lahko pa stavimo, da bodo vse tri kvalitetne, zato njihovo nakupovanje lahko kaj hitro povzroči luknjo v denarnici.

Če je komu spletno nakupovanje pisano na kožo, so to prav gotovo Škorpijoni. Ne gre jim toliko za popuste, kot za sam užitek odkrivanja in raziskovanja. Imajo svoj stil in vejo, kaj hočejo, zato so zahtevne stranke. Kljub temu pa le redko razkrijejo, kje nakupujejo.

Na božični večer, tik pred zaprtjem trgovin ali še kakšno minuto čez, teka naokrog s polnim naročjem daril. Prav lahko se zgodi, da bo kupil dva za ženo in nobenega za mamo ali da bo navsezadnje dedek dobil babičine copate, babica pa dedkov brivnik. Lahko pa tudi, da bodo vsi dobili bombonjere, z njimi res ne more zgrešiti!

Božična darila kupi že v začetku novembra, za vsakogar natančno razmisli, kaj potrebuje, in vsekakor ujame najugodnejše cene. Kozorogi ničesar ne kupujejo zaradi popustov, vendar pa po drugi strani dobro vejo, kdaj in koliko se običajno znižajo cene.

Vodnarjem so popusti bistveno manj pomembni od tega, da je to, kar kupijo, nekaj posebnega. Če katerega poznate, potem že veste, da vsako leto presenečajo z darili in to vsakič na drugačen način. Če bodo že kupili nekaj običajnega v akciji, bodo to prav gotovo domiselno kombinirali ali vsaj zavili.

Ribe so bitja navdiha in tako je tudi z njihovim nakupovalnim slogom. Sicer rade prihranijo, še posebno pri rednih nakupih. Kljub temu pa jih noben popust ne bo spravil iz udobja njihovega doma na dan, ko niso prave volje za brskanje po trgovinah, pa naj bodo običajne ali spletne.

