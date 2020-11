Horoskop: Kako prenašajo karanteno?

Oglasno sporočilo

Ognjena znamenja (Oven, Lev in Strelec)

Sovražijo občutek nemoči, saj so zelo aktivni in jim je pomembno, da se lahko svobodno odločajo. Potrebujejo gibanje, zato je zanje priporočljivo veliko športa. Še posebno jim ustreza, če lahko svoje rezultate primerjajo z drugimi in tako nahranijo tudi svojo tekmovalnost.

Če jim omejitve pridejo do živega, postanejo zoprni, izgubijo interes za vse in se lahko celo začnejo zapirati vase. Njihova močna energija se usmeri navznoter, kar je pravi recept za eksplozijo. Lahko pride do nenadzorovanih izbruhov jeze, svojo nejevoljo pa nehote prenašajo tudi na druge.

Po naravi niso najbolj organizirani, a če jim nekako uspe, da si povrnejo občutek kontrole nad svojim življenjem, bodo znali motivirati tudi druge. Sposobni so prenesti veliko energije tako v svoje domače kot tudi v delovno okolje, saj so rojeni voditelji.

Zemeljska znamenja (Bik, Devica in Kozorog)

Po naravi so garači in nimajo radi, da jih spremembe vržejo iz tira. Kadar se spreminja njihova ustaljena rutina, postanejo negotovi in dobijo občutek, da morajo braniti svojo pozicijo. Zato potrebujejo nekaj več spodbude in pomoči, da se privadijo na spremenjene razmere.

Če do zdaj še niso uspeli vzpostaviti reda, so med bolj živčnimi in tudi bolj zaskrbljenimi. Manjka jim občutek varnosti, zato lahko reagirajo trmasto in neprilagodljivo. najraje bi imeli spet vse po starem, vendar nočejo pokazati svoje šibkosti, zato se bolj in bolj zapletajo v težave.

Večinoma pa so vendarle že prišli nazaj na zeleno vejo in v tem primeru se jim lahko samo čudimo. Njihova storilnost je v karanteni enaka ali celo povečana, motivirani so in vztrajni. Ker so spet gotovi sami vase, bodo z veseljem pomagali drugim ali sprejeli dodatne naloge.

Zračna znamenja (Dvojčka, Tehtnica, Vodnar)

Njim je sprememba edina stalnica. Po naravi so prilagodljivi, zato nimajo toliko praktičnih težav s karanteno. Že res, da jim ni všeč, da ne morejo na izlet ali v določeno trgovino, vendar takšne težave domiselno rešujejo. Ali odkrivajo nove kotičke v domačih krajih, nakupujejo po spletu ali pa so izumili kakšen čisto svoj način.

So pa najbolj obremenjeni z načelnimi vprašanji o karanteni. Na primer z enakopravnostjo, upoštevanjem človekovih pravic in srednjeročnimi posledicami. Njihovi možgani stalno premlevajo informacije, zato enostavno morajo biti z vsem na tekočem.

Zračna znamenja niso nagnjena k zaskrbljenosti, jih pa zato tem bolj muči živčnost. Če se preveč posvečajo razmišljanju o karanteni, lahko pridejo do točke, ko se začnejo počutiti nemočne in zapadejo v brezvoljnost. Zanje je pomembno, da se naučijo sproščanja.

Vodna znamenja (Rak, Škorpijon in Ribi)

Za vodna znamenja velja, da so čustveno zelo občutljiva. Rak je nagnjen k zaščiti svojih najdražjih, Škorpijon k iskanju smisla, Ribe pa so najbolj sočutne in jih izjemno gane trpljenje drugih ljudi. Iz tega že lahko razberemo, da karantene ne prenašajo najbolje.

Poleg zaskrbljenosti za samo zdravje si nalagajo še bremena drugih ljudi. Paziti morajo, da v želji, da bi pobegnili pred neprijetnim dogajanjem, ne posegajo po alkoholu ali drugih opojnih substancah. Ravno tako se ne bi smeli zapirati v svoj svet, kadar jih mučijo skrbi.

Dobro gre tistim, ki so našli svoj način, kako lahko pomagajo. Tudi tisti, ki so se zakopali v delo, lahko karanteno še kar dobro prenašajo, čeprav morajo paziti, da jih pretiravanje ne pripelje do izgorelosti. Je pa vsekakor priporočljivo, da (tudi) med karanteno ne posedajo križem rok.

