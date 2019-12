Čas obdarovanja: darila, s katerimi preprosto ne morete zgrešiti

Oglasno sporočilo

Izbrati moramo več daril. Navdiha, kaj bi podarili, pa ne najdemo. Vas zanima, katera so tista darila, s katerimi preprosto ne morete zgrešiti? Med njimi so zagotovo tudi zimski puloverji, domiselne igrače, praznična kozmetika, nakit in darilni boni Desetak.

Desetaki – darilni boni izpolnijo vsako željo

Če niste prepričani, kakšne so želje vaših najdražjih, ali pa se ne morete odločiti, katero darilo bi podarili, jih lahko razveselite z darilnimi boni. Darilne bone Desetak lahko kupite v nakupovalnem središču Europark ali pa jih preprosto naročite prek spleta. Vaši najdražji bodo tako sami izbrali najlepše darilo in uresničili svoje praznične želje.

Darilni bon Desetak lahko unovčite v vseh prodajalnah, gostinskih in storitvenih lokalih v štirih nakupovalnih središčih Slovenije: Europarku Maribor, Citycentru Celje, Cityparku Ljubljana in Centru Interspar Vič.

Pulover kot topel objem

Vsak potrebuje topel pulover za hladne zimske dni. Pulover kot darilo resnično združuje prijetno s koristnim. Pri izbiri bodite pozorni, komu podarjate darilo. Naj bo tudi pulover prilagojen osebnosti in hobijem obdarovanca. Tako lahko športniku podarite športen pulover s kapuco, tistim, ki so navdušeni nad prazničnimi dnevi, pa podarite zabaven pulover z božičnim potiskom. Darilo lahko izpopolnite, tako da zraven skrbno zavijete še zimsko kapo, šal ali rokavice. Če kupujete darilo za svojega partnerja, očeta, brata ali dedka, nikakor ne boste zgrešili, če se pod smrekico znajde tudi kakšen eleganten pas, modna kravata ali tople nogavice.

V nakupovalnem središču Europark lahko izbirate med priznanimi modnimi imeni, kot so Tommy Hilfiger, Armani, Calvin Klein, Guess, Hugo Boss, Pepe Jeans, s. Oliver. Foto: Bojan Mihalič

Pravljični svet igrač

"Igrač ni nikoli dovolj," bi odgovoril vsak malček, ko bi ga vprašali, ali želi, da ga tudi letos pod drevescem čaka nova igrača. Otroci obožujejo igrače, pa naj bo to prikupen plišast medvedek, ki ga bodo stisnili pred spanjem, zimske sani za podvige po zasneženih strminah, barvite kocke, ki jih bodo sestavljali v deževnih dneh, avtomobilčki na daljinsko upravljanje, pravljične punčke ali katera druga. Vaše darilo bo toliko bolj izvirno, če namesto igrač podarite domiselne didaktične pripomočke, družabne igre ali poučne knjige. Otroci bodo tako namreč ob igri krepili tudi možgančke. Daril ne pozabite zaviti, saj bo tako za otroke božično jutro še bolj čarobno in veselo. V nakupovalnem središču Europark vam namreč vsa darila, nakupljena pri njih, do 24. decembra tudi brezplačno zavijejo.

V Europarku je vrata odprla največja otroška prodajalna v Sloveniji – Baby Center –, ki na enem mestu ponuja bogato izbiro igrač za otroke. Foto: Bojan Mihalič

Vonj po cimetu in praženih mandljih

Včasih je najtežje izbrati darilo za predstavnice nežnejšega spola. V prazničnih dneh jim privoščite prav posebno razvajanje in jih razveselite s čudovitimi izdelki za nego kože, kot so losjon za telo, krema za roke, milo, negovalni serumi ali parfum. Vaše darilo pa bo bolj izvirno in pozorno, če izberete omamne, praznično odišavljene kozmetične izdelke. Nič ni bolj prijetnega od vonja vroče čokolade, cimeta, vanilje, medenjakov ali praženih mandljev. Poleg tega so izdelki že zaviti v čudovite darilne komplete.

Na Europarkovem božično-novoletnem sejmu kot tudi v izbranih prodajalnah najdete pestro izbiro prazničnih izdelkov za nego kože. Foto: Bojan Mihalič

Da bo novo leto še bolj sijoče

Če želite pripraviti prav posebno božično presenečenje, je najboljša izbira zagotovo nakit. Nakit se mora ujemati z osebnostnim slogom obdarovanca, tako da bo dopolnjeval njegov edinstveni stil. Izbranemu nakitu lahko dodate tudi kratko posvetilo, ki bo zagotovo pričaralo nasmeh na obraz vaše drage ali dragega. Odločite se lahko za prstan, ogrlico, zapestnico, uhane ali uro. Bogato izbiro nakita za vse priložnosti vam v nakupovalnem središču Europark ponujajo Pandora, Parfois, Sten Time in Sten Time Exclusive, Swarovski, Zlatarna Celje ter Zlatarstvo Tonko.

Nakit je darilo, ki traja večno. Foto: Bojan Mihalič

Darilo za vaše najdražje naj izraža prazničnega duha, toplino in ljubezen. Sprehodite se po praznično okrašenih nakupovalnih ulicah Europarka Maribor in poiščite navdih za edinstvena darila ali pa izberite magične darilne bone, s katerimi bodo obdarovanci lahko uresničili tudi tisto najbolj skrito željo.

Pred Europarkom vas pričakuje tudi praznični medvedek. Foto: Bojan Mihalič

Naročnik oglasne vsebine je EUROPARK D.O.O.