Brezplačna štiridnevna spletna delavnica o hipnozi, ki vas bo navdušila!

Odkrijte čarobno moč hipnoze! Predstavljajte si, da imate čarobno palčko, s katero lahko spremenite svoje življenje ali pomagate drugim uresničiti sanje. Ta čudežna palčka – hipnoza – je darilo, ki ste ga prejeli ob rojstvu. Starodavna veščina, pogosto napačno razumljena kot zabava za odre, je pravzaprav resno in učinkovito orodje v rokah športnikov, vodij, podjetnikov, zdravnikov, učiteljev in vseh tistih, ki želijo dosegati izjemne rezultate. Pridružite se brezplačni štiridnevni delavnici Hipno diploma in odkrijte, kako lahko hipnozo uporabite za izboljšanje svojega življenja. Prijavite se zdaj!

Hipnozo bi morali poznati že od malih nog, učiti bi se je morali že v osnovni šoli, saj omogoča usmerjanje življenja proti želenim ciljem, kakor tudi odpravo strahov, preoblikovanje neželenih navad in še in še. Prvine hipnoze in samohipnoze že zdaj uporabljate vsak dan, morda celo nevede, ko dovolite drugim, da vplivajo na vaše misli in občutke ter na vaše vedenje.

Hipnotizirani ste 24/7 – žal ne vedno v vašo korist

Ne pozabite, mediji, družbena omrežja in ljudje, ki jih srečujete, vas nenehno hipnotizirajo ter spreminjajo vašo realnost, a največkrat ne v vašo korist. Večina ljudi se žal ni naučila, kako zavestno uporabljati to močno orodje. Vsaka vaša misel in beseda lahko krepi ali slabi vašo samohipnozo. Zato je čas, da to spremenite.

Hipnoza in samohipnoza sta ključni orodji za oblikovanje vaše podzavesti in ustvarjanje dolgotrajnih pozitivnih sprememb. Z njuno pomočjo lahko:

okrepite svoje komunikacijske veščine in karizmo,

odpravite strahove in omejitve ter prekinete neželena vedenja,

prenehate s slabimi navadami, kot sta kajenje ali prekomerno prehranjevanje,

povečate svoje vodstvene sposobnosti,

dvignete raven motivacije in samozavesti,

zmanjšate telesno težo,

izboljšate kakovost spanca in splošno dobro počutje,

se osvobodite omejujočih prepričanj in negativnih miselnih vzorcev ter ustvarite mirnejšo notranjost in

privabite v svoje življenje pozitivne izkušnje ter dosežete želene cilje.

Da bi prevzeli nadzor nad svojim življenjem in odkrili moč hipnoze, se prijavite na našo štiridnevno spletno delavnico Hipno diploma ter spoznajte skrivnost hipnoze in samohipnoze – povsem brez obveznosti.

Razširite svoja obzorja z znanji ter veščinami hipnoze in samohipnoze tako, da pridobite:

razumevanje hipnoze, njenega delovanja in vpliva na podzavest,

tehnike za krepitev finančnega stanja, kariere, zdravja, medosebnih odnosov in duhovne rasti,

strategije za izogibanje negativnim vplivom in slabi samohipnozi,

metode za odstranjevanje mentalnih blokad in omejujočih prepričanj,

načine za premagovanje strahov in negativnih misli ter

veščine za uporabo samohipnoze za doseganje konkretnih ciljev v vašem življenju.

Uspešni ljudje uporabljajo hipnozo

Michael Jordan je uporabljal hipnozo kot del svoje priprave na tekme.

Barack Obama je s pomočjo hipnoze prenehal kaditi.

Angelina Jolie je med porodom svojih dvojčkov uporabila tehniko hipnoze.

Mnogi učitelji danes uporabljajo hipnozo za izboljšanje učnega procesa in pomoč učencem pri pomnjenju snovi. V medicini se hipnoza uporablja med operacijami za zmanjšanje potrebe po anesteziji in za lajšanje porodnih bolečin.

Albert Einstein je s pomočjo hipnoze razvil teorijo relativnosti.

Nikola Tesla je s samohipnozo vizualiziral svoje izume, preden jih je uresničil.

Sara Isakovič je s samohipnozo dosegla uspeh in osvojila olimpijsko medaljo.

Tiger Woods je pri 13 začel obiskovati hipnotizerja, da je povečal osredotočenost pri golfu.

Julia Roberts je s pomočjo hipnoze odpravila jecljanje.

Delavnica Hipno diploma bo potekala štiri dni, od 20.00 do 21.30. Na voljo vam bo šest ur treninga hipnoze in samohipnoze – povsem brezplačno.

1. dan: Moč misli, uvod v hipnozo in samohipnozo

Na prvem srečanju boste spoznali, kakšne priložnosti odpira moč nezavednega uma, kaj je hipnoza in kakšna je njena povezava z zakonom privlačnosti. Izvedeli boste tudi, katere hipnotične tehnike so že prisotne v vašem življenju in katere so morebitne omejitve, ki vam preprečujejo, da bi dosegli želene rezultate.

2. dan: Sedem korakov do globoke hipnoze in samohipnoze

Drugi dan boste spoznali mite o hipnozi, zaradi katerih so ljudje zmotno prepričani, da se je treba hipnoze izogibati. Spoznali boste strukturo hipnoze, preprost postopek v sedmih korakih, s katerim lahko dosežete globoko hipnozo in samohipnozo ter izboljšate svoje življenje.

3. dan: Praktična uporaba hipnoze in samohipnoze

Tretje srečanje delavnice Hipno diploma bomo posvetili raziskovanju uporabnosti hipnoze in samohipnoze v vsakdanjem življenju. Odkrili boste, kako lahko te tehnike pozitivno vplivajo na vašo kariero, medosebne odnose in zdravje. Pokazali vam bomo konkretne primere, s katerimi boste ta orodja lahko takoj uporabili za izboljšanje svojega življenja. Izvedeli boste tudi, kako lahko vsakodnevna uporaba hipnoze dolgoročno oblikuje in krepi vaše življenjske potenciale.

4. dan: Naredite preboj – spreminjanje navad, vedenja in rezultatov s hipnozo

Zadnji dan Hipno diplome boste spoznali, kako lahko spremenite svoje navade in vedenje, da dosežete boljše rezultate. Naučili se boste tudi, kako se izogniti negativni hipnozi in kako doseči trajne spremembe s pomočjo močne formule 3 x 3 x 3. Hipnozo in samohipnozo boste lahko uporabljali za doseganje svojih ciljev tudi v prihodnosti.

7 pomembnih resnic o hipnozi Hipnoza je stanje povečane osredotočenosti, ne spanje. Vsak ima sposobnost, da je hipnotizabilen (se prepusti hipnozi) – tudi vi. Hipnoza lahko izjemno pospeši učenje, tudi do desetkrat. Najboljši vodje, prodajalci, učitelji, predavatelji so odlični v uporabi hipnoze. S hipnozo najhitreje spreminjate navade, prepričanja, vedenje. Hipnotizirani ste vsak dan, 24 ur na dan. Vsak se lahko nauči hipnoze, tudi vi.

Ko s pomočjo hipnoze spremenite svoje misli, se spremeni tudi vaše vedenje. Ko spremenite vedenje, se spremenijo rezultati, ki jih dosegate v življenju. Hipnoza vam lahko pomaga spreminjati vrednote, prepričanja in vedenje. Hipnoza je najbolj globinsko orodje za trajno spreminjanje vedenja in doseganje želenih rezultatov.

Hipnozo lahko uporabite na kateremkoli področju življenja. Zato bi se je morali naučiti že v osnovni šoli.

Tukaj je le nekaj primerov rezultatov udeležencev Hipno diplome:

Po 37 letih sem prenehal kaditi .

. Partner se je vrnil in obnovil najin odnos ter odnos z otrokom.

in obnovil najin odnos ter odnos z otrokom. V zadnjih 17 letih sem vedno zavračala zmenke, zdaj sem končno šla na prvi zmenek .

. Izgubil sem 35 odstotkov telesne teže.

Odpravil sem strah pred letenjem .

. Končno spet spim vso noč .

. Našla sva ljubezen ter združila svoje osebno in poslovno življenje.

ter združila svoje osebno in poslovno življenje. Naše podjetje je v petih letih povečalo promet z 1,2 na 11 milijonov evrov.

Podvojil sem število učencev tako karateja kot kitare. Vzdušje na urah je mnogo boljše.

tako karateja kot kitare. Vzdušje na urah je mnogo boljše. Število epileptičnih napadov se je zmanjšalo za več kot 70 odstotkov.

se je zmanjšalo za več kot 70 odstotkov. Pozdravila sem kronično vnetno bolezen debelega črevesa. Zdravnik in sestra se nista mogla načuditi.

debelega črevesa. Zdravnik in sestra se nista mogla načuditi. Sem kot noč in dan, bolj zadovoljna in vesela. Uspešno sem opustila antidepresive .

. Premagal sem tremo in začel nastopati na odru . Zdaj imam poln urnik nastopov.

. Zdaj imam poln urnik nastopov. Ko sem se spremenil, sem našel ljubezen svojega življenja, zdaj se nama je rodila čudovita deklica.