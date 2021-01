Bo 14. 1. 2021 dan, ki si ga bomo za vedno zapomnili?

Oglasno sporočilo

Retrogradni Uran nas je spremljal vse od avgusta 2020, pojasnjuje astrologinja Teodora iz Kosmike. Ker je bil v znamenju bika, je od nas zahteval praktično delo za tisto, v kar verjamemo. Poudariti velja, da retrogradni Uran ni enako kot retrogradni Merkur, za katerega ste nedvomno že kdaj slišali, saj prinaša težave s komunikacijo in najrazličnejše zaplete pri vsakdanjih stvareh. Uran pa je planet revolucije, tesno povezan s človekoljubnostjo in večjimi družbenimi cilji. Lahko povzroči izbruhe in rušenje obstoječega reda, če se počutimo utesnjene. A v času svoje retrogradnosti nas predvsem spodbuja, da razčistimo stvari pri sebi. Ker je bil v znamenju bika, je bilo treba narediti tudi konkretne, oprijemljive spremembe.

S 14. 1., ko se spet obrača v direktno gibanje, bo seveda lahko povzročil nekaj drame. Vsa tista silna energija, ki nas je prej silila, da se opredelimo, spremenimo svoj način razmišljanja, prispevamo k temu, v kar verjamemo, se bo zdaj usmerila navzven.

Vse tisto, kar nas utesnjuje glede družbe, trenutnih razmer, ukrepov, pravičnosti in podobnih vprašanj, ki zadevajo vse človeštvo, bo postalo še bolj pereče. Manj se bomo pripravljeni ukloniti, bolj bomo aktivni glede vsega, za kar se zavzemamo. Pričakovali, morda celo zahtevali bomo konkretne spremembe.

Seveda je vpliv na vsakega posameznika najbolj odvisen on njegovega osebnega horoskopa. Nismo vsi enako glasni, ravno tako nismo vsi enako bojeviti, prav tako ne enako vztrajni. Zagotovo pa lahko rečemo, da bo Uranov obrat v direktno gibanje čisto drugače vplival na bike (Sonce v biku), ki se jim bodo težave zdele nepremostljive, napetost pa bo povečana. Dvojčki, na primer, ki se lažje prilagajajo spremembam, pa tudi nekonfliktne tehtnice in zasanjane ribe bodo glede tega na boljšem, čeprav bodo ribe preprosto morale postati bolj aktivne glede svojih prepričanj. Najbolj morajo paziti biki, levi, škorpijoni in vodnarji, še dodaja Teodora iz Kosmike.

