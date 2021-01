Astrologinja Teodora s Kosmike: česa se lahko veselijo v 2021

Oglasno sporočilo

Dvojčki, Tehtnice in Vodnarji bodo imeli odlične vplive tako za službo kot tudi za družinsko življenje od začetka leta do sredine maja ter od začetka avgusta pa skoraj do konca leta 2021. Ribe, Škorpijoni in Raki pa bo spodbudil predvsem vpliv Jupitra v Ribah med 14. majem in 29. julijem. Kot razlaga priznana astrologinja, pa v profesionalnem horoskopu upoštevamo veliko več kot le sončno znamenje, v katerem ste rojeni.

OVEN

V letu 2021 vas čakajo odlične spremembe. Vsi napori iz leta 2020 bodo končno za vami. Akutne zadeve, trenja in različne težave v medosebnih odnosih se umirjajo. Vaše umske in telesne moči bodo povečane, prav tako vztrajnost. Predvsem prvi trije meseci leta 2021 so ugodni za preboj na podlagi trezne uporabe moči in premišljene akcije.

BIK

Finančno stanje se popravlja. Pričakujte večje nakupe, povečana bo tudi vaša ustvarjalnost. Na področju doma in družine se bodo razmere umirile, lahko pride do povečanja družine ali drugih pozitivnih sprememb. Čas med 14. 5. in 29. 7. je dobro obdobje za zanositev, selitev, zaroko, poroko. Čas bo ugoden tudi za vse, ki ste povezani z gostinstvom in lepotno industrijo.

DVOJČKA

V prvih štirih mesecih in pol leta 2021 izkoristite ugoden vpliv Jupitra za pozitivne spremembe v službi. Prinaša vam veliko pozitivne energije, ki jo lahko uporabite za nove projekte in napredovanje znotraj obstoječe službe, lahko pa tudi za iskanje novih priložnosti. Če si želite novega partnerja, vas v 2021 čaka še posebno vznemirljivo dogajanje.

RAK

V času med 14. 5. in 29. 7. pričakujte precejšne uspehe, povečana bo tudi vaša intuicija. Razpletle se bodo stvari, ki so se komplicirale, kar vam bo v družinsko življenje prineslo mir in prijetno domače vzdušje. Kreativnost bo poudarjena, razmišljanje pa bo prežeto z domišljijo. Poudarek bo na domu, lahko boste prenavljali ali pa imeli več dogodkov doma.

LEV

Če se boste držali reda pri financah, boste uspešno zadostili povečanim ali spremenjenim potrebam. Svojo uspešnost boste v letu 2021 potrjevali predvsem tako, da boste zvesti svojim najdražjim in sočutni. Do sredine maja boste imeli več svobode, razmere se bodo ponovno izboljšale po dveh mesecih in pol. Še sami sebe boste presenečali s potrpljenjem in vztrajnostjo.

DEVICA

Sredina leta bo ugodna za zveze in medosebne odnose na splošno. Vse leto boste znali poskrbeti za ravnotežje med različnimi področji, zato bodo marsikdaj, še zlasti pa prav v tem obdobju, stvari same delale za vas. Razmišljali boste praktično, načrtovali realno, zato ni skrbi, da bi prekoračili svoje zmožnosti niti v financah niti na nivoju energije.

Teodora s Kosmike je profesionalna astrologinja z več kot 20-letnimi izkušnjami.

TEHTNICA

Po leto in pol trajajočem težavnem obdobju na področju družine, partnerstva, predvsem pa službe, se vam končno vrača več optimizma. Prihajajo nagrade, priznanja, obeta se vam večji zaslužek. Lahko vas bo nekdo angažiral za delo, odpirajo pa se tudi nova prijateljstva na poslovnem in zasebnem področju.

ŠKORPIJON

2021 vam prinaša finančni napredek, lahko tudi novo službo ali povišico. Še zlasti sredina leta bo dobra tudi za vlaganje v delnice. Vaša odločnost bo povečana, dobro boste znali presojati. Pazite na retrogradni Merkur, konec leta pa tudi na retrogradno Venero, ki vam lahko povzročita preglavice pri dogovarjanjih, poslovnih pogajanjih in končnem finančnem izplenu.

STRELEC

V letu 2021 se vam odpira tako veliko sreče na poslovnem področju, kot si sploh lahko zamišljate. Vaše ugodno obdobje je do 14. maja ter od konca avgusta pa vse do zadnjih dni leta. Jupiter v Vodnarju vam bo odpiral dobre priložnosti, ki bodo lahko popolnoma nepričakovane ali pa povezane s področji, o katerih doslej sploh niste razmišljali.

KOZOROG

Obeta se vam dober finančni vpliv iz tujine ali posel s tujci. Končno boste bolj vitalni. Obdobje med 14. 5. in 29. 7. bo prav tako ugodno za urejanje starejših pravnih zadev, sklepanje novih pogodb. Praktičnost in optimizem bosta šla z roko v roki. Vaši sklepi bodo pravilni, veliko bolj boste optimistični, kot je za vas običajno.

VODNAR

Že začetek leta vam ponuja odprte možnosti za nove pristope, duhovno napredovanje in celo duhovni preboj. V letu 2021 boste srečevali nenavadne ljudi, ki bodo lahko vezani na duhovna področja. Presenečali boste s hitrimi odločitvami in svojo izvirnostjo. Priljubljeni boste pri ljudeh, tudi zaradi svoje velike in še dodatno poudarjene človekoljubnosti.

RIBI

Izkoristite sredino leta za romantiko, ustvarjalno delo in ukvarjanje z duhovnostjo. Glede na svoje umetniške talente boste imeli priložnost, da jih predstavite svetu in tudi primerno tržite. Zanimanje bo večje, priložnosti se bodo ponujale. Odpirale se bodo možnosti, vezane na tujino in učenje. Povečana bo tudi vaša vitalnost.

