"Ali živimo v 21. stoletju? Po takšnih zgodbah včasih ne bi rekel." #video #OnZanjo

Dejan je prebral resnično zgodbo Mance. Foto: Bojan Puhek

Ali znajo moški prenesti nestrinjanje, če se, povsem po naključju, na nasprotni strani znajdeta dve ženski? Ju bodo jemali resno, ali si bodo mislili, da ženske pač držijo skupaj ne glede na njihove argumente?

Priljubljeni glasbenik Dejan Vunjak se je skušal vživeti v situacijo, v kateri bi ženske na takšen način gledale na moške.

Tako bi bilo videti, če bi zamenjali vloge:

Ali živimo v 21. stoletju? Po takšnih zgodbah včasih ne bi rekel. (Dejan)

To pa je resnična zgodba Mance:

S prijatelji občasno igramo spletno igro in za pogovor uporabljamo spletni strežnik. Nekega večera se je običajni klapi pridružil znanec dobrega prijatelja: zelo skrben, zanesljiv mož in oče dveh fantkov. Rad se šali in zafrkava ljudi. Njegove šale so nedolžne. Vendar pa je na neki točki, ko sem se pač strinjala z edinim drugim dekletom na našem strežniku, precej zaničljivo izjavil: "Seveda, joške držijo skupaj." Odločno sem mu povedala, naj ne govori takšnih stvari. Kar me je osupnilo, so bile reakcije preostalih: dekle se mi je pridružilo s tihim in obotavljajočim se "res je", drugi fant pa ni rekel ničesar. Kmalu se je na podlagi nadaljnjega pogovora izkazalo, da sem tipa s svojo kritiko na neki način celo prizadela.

Ni čudno, da imamo ženske bojazen, da bomo s kritiko neprimernih izjav tečne, da bo naša reakcija izpadla pretirana, dramatična. In kako, za vraga, je sploh mogoče, da se človek, ki je z neokusnim komentarjem užalil druge osebe, na koncu počuti kot žrtev v tej situaciji?

Kaj bi se zgodilo, če bi moški vsak dan doživljali to, kar doživljajo ženske? Če si ne želiš resne zveze, temveč ti bolj ustreza neobvezujoča zabava med rjuhami z različnimi moškimi, veljaš za "lahko". Za dobro jutro ti žvižgajo, ker nosiš krajše krilo, v službi bolj kot tvoje delo cenijo to, kako si videti, na koncu dneva pa ti še taksist reče, da se lahko za tarifo dogovorita kako drugače. Ko te zgodbe prebere moški v prvi osebi, se sliši nelogično, celo nesmiselno.



Mesec marec zato posvečamo ženskam in njihovim resničnim zgodbam. V sodelovanju z Inštitutom za proučevanje enakosti spolov (IPES) smo po vzoru Združenih narodov ustvarili kampanjo #OnZanjo, v okviru katere hočemo svetu in moškim pokazati, da moški v ženskah prevečkrat vidijo spolni objekt. Združeni narodi so svojo kampanjo, imenovano Heforshe, začeli leta 2014, podprli pa so jo tudi mnogi svetovno znani zvezdniki, kot sta Emma Watson in Matt Damon. Z njo so hoteli opozoriti, da v sodobnem času še vedno ni popolne enakosti med spoloma in da se žensk še vedno držijo določeni na spol vezani stereotipi.



Kako bi torej bilo, če bi bile vloge obrnjene? Če bi se neka situacija, ki jo imajo mnogi še vedno za tipično žensko, zgodila moškemu? V te se je vživelo 17 znanih Slovencev.