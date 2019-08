3, 2, 1 ... ŠOLA!

Oglasno sporočilo

Dobra dva meseca brezbrižnega poletja sta za nami. Vročina se počasi poslavlja in prihaja čas, ko si bodo naši šolarji znova oprtali nahrbtnike in jo mahnili nazaj v šolske klopi .

Začetek šolskega leta po navadi spremlja nemir. To velja tako za šolarje kot tudi za njihove starše. Če otroke zanima predvsem, kako se bodo po dveh sproščenih mesecih spet vklopili v rutino in se povezali z vrstniki, se šolski stres za njihove starše praviloma prične že bistveno prej, najkasneje avgusta, ko je res že zadnji čas, da jo mahnejo po nakupih.

Pred prvim septembrskim šolskim zvoncem je treba poskrbeti za nešteto stvari. Večino staršev že sama misel na to, kaj vse je treba nakupiti, spravi ob pamet. Celodnevno ali celo večdnevno pohajkovanje po trgovinah, visoke cene, kolone na cesti, gneča na parkiriščih in še bi lahko naštevali. Pa je vse to res potrebno? Da letos ne boste izgubljali živcev in po nepotrebnem grizli nohtov, vam svetujemo, da si doma sestavite seznam stvari, ki jih potrebujete. Večina šol sezname potrebščin otrokom ponudi že ob koncu leta, mnoge šole pa imajo sezname dostopne tudi na spletu. Če ste precej organizirane sorte, vam bo vse uspelo nakupiti že v enem ali dveh obiskih trgovin.

Obiščite katero izmed družini prijaznih nakupovalnih središč STOP-SHOP – najdete jih v Celju, Velenju, Domžalah, Postojni, Novem mestu in Kranju – parkirajte na katerem izmed prostranih parkirišč in si privoščite sproščeno nakupovanje. Poskrbite, da bodo letošnji nakupi sproščeni, zabavni in brez nepotrebnega čakanja. Svoje šolarje pripeljite s seboj, naj oni izberejo potrebščine, dan pa izkoristite za sproščeno družinsko druženje.

Kaj pa nahrbtnik?

Kakovostna, vzdržljiva in seveda lepa šolska torba je pika na i pred vstopom v novo šolsko leto. Raziskave so pokazale, da sta v Sloveniji pretežki dobri dve tretjini torb osnovnošolcev. Med srednješolci je pretežkih torb nekoliko manj, še zmeraj pa občutno preveč. Izbiri šolske torbe torej posvetite posebno pozornost. Dobra šolska torba mora biti lahka, vzdržljiva in zračna, primerne velikosti, z ojačanimi, nastavljivimi naramnicami.

V trgovinah STOP-SHOP ponujamo cenovno ugodne torbe za vsakogar po dostopnih cenah. Nikar ne pozabite, visoka cena ni zagotovilo za kakovost, zato si za izbiro raje vzemite malce več časa, torbo pomerite in potežkajte ter se šele nato odločite.

Veselo na delo

Da tudi pisanje domačih nalog ne bo nočna mora, poskrbite za lično opremljen delovni kotiček, morda novo stojalo za pisala, posebno lep pribor, okrasno škatlico ali dve. Dela se najlažje lotimo, kadar se v delovnem kotičku dobro počutimo, zato si privoščite nekaj izdelkov, ki so vam pisani na kožo, četudi jih morda ne potrebujete nujno.

Da bo novo šolsko leto še bolj zabavno, kliknite na TO povezavo in si natisnite prav poseben urnik STOP-SHOP. Z njim ne boste zamujali niti na popoldanske treninge.

Ste pospravili omaro?

Iz kopalk bo počasi treba smukniti v manj poletna oblačila. Pobrskajte po omari, preverite, kaj vam še pristaja, kaj ste nemara prerasli in kaj je že iz mode. Premajhnih oblačil ali tistih, ki jih tako ali tako nikoli ne nataknete, nikar ne tlačite nazaj v omaro. Raje jih podarite ali pa iz njih izdelajte kakšen uporaben dodatek.

Nekaj klikov po spletnih straneh vam bo dalo več kot preveč idej, kaj storiti s pretesnimi kavbojkami ali odvečnimi gumbi. Ko bo v omari spet kaj prostora, pa le obiščite središče STOP-SHOP in osvežite svojo garderobo. V naših trgovinah boste našli vse in še več. Pa vesel skok v novo šolsko leto!

Naročnik oglasne vsebine je IMMOFINANZ AG.