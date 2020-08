Tudi Urška Žolnir je izbrala DOBA Fakulteto

Online študij na Dobi študentom ponuja veliko več kot le posnetke predavanj in suhoparne naloge, poslane po mailu. Vrhunsko in STABILNO okolje Blackboard, usmerjanje študentov s strani profesorjev, motiviranje online mentorjev in njihova izjemna ODZIVNOST, POVRATNE INFORMACIJE na vsako opravljeno nalogo, do podrobnosti načrtovano preverjanje in OCENJEVANJE ... je le nekaj značilnosti njihovega modela online študija.

Ena od pomembnih prednosti pa je tudi povezanost teorije in prakse, saj je kar 70 % študija namenjenega reševanju konkretnih poslovnih izzivov in delu na projektih. Dobin model online študija je tudi edini mednarodno akreditiran model online študija v Sloveniji.

Obiščite njihovo spletno stran https://www.fakulteta.doba.si/studij-na-daljavo-online-studij, kjer boste spoznali potek online študija ter poglejte v učno okolje Blackboard.

Tudi Urška Žolnir spada med številne zadovoljne diplomante fakultet DOBA. Preverite, kaj jo je najbolj navdušilo in kako je z lahkoto uskladila študij in materinstvo:

Mediana: Možnost online študija je ključna za zaposlene, ki želijo diplomirati

Mediana je v mesecu juniju naredila raziskavo med zaposlenimi, starimi med 25 in 45 let, o formalnem izobraževanju. Rezultati raziskave so dokaz, da se zaposleni pričakovanj delodajalcev že zelo zavedajo. Več kot dve tretjini jih namreč meni, da je formalno izobraževanje dobra priložnost za osebno rast in razvoj, vsak drugi pa bi se za študij tudi odločil.

Možnost študiranja na daljavo, aktualni študijski programi in sodobnost izvedbe pa so trije od petih najpomembnejših dejavnikov pri odločanju za nadaljevanje študija. Največ bi jih za študij ob delu v tem letu izbralo največjo online fakulteto v Sloveniji, fakulteto DOBA. (vir: Raziskava "Percepcija formalnega izobraževanja", Mediana, junij 2020, N=453).

Na Dobi, kjer online izobraževanje izvajajo že 21 let, in je tudi v času pandemije študijski proces ves čas potekal nemoteno, poudarjajo, da zanimanje za online študij med zaposlenimi tudi v tem letu raste. Direktorica Jasna Dominko Baloh pravi, da na Dobi še bolj kot kadarkoli razmišljajo, kakšen bo svet v prihodnosti in kakšno znanje potrebujejo, da bi uspevali v njem. Zato študijske programe stalno aktualizirajo in posodabljajo, saj si želijo, da študentje skozi projektno delo in z reševanjem konkretnih poslovnih izzivov dobijo pravo znanje, ki jim omogoča karierni in osebni razvoj.

Diplomanti in magistri fakultete DOBA so zelo uspešni, saj jih kar 64 % takoj po diplomi dobi pozitivno spremembo – napredujejo, menjajo kariero … Tudi v letošnjem letu so na Dobi ponudili plačilne ugodnosti za nove študente v obliki popustov in obročnega plačila s fiksnim obrokom za celoten študij.

Kaj pravijo študenti na fakulteti DOBA? "Za zaposlene je online študij na fakulteti DOBA najbolj optimalna in najbolje učinkovita metoda za doseganje osebnih ciljev, osebnega razvoja in kariernega uspeha." (Marko Perak, referent v prodaji) Študentka fakultete pa je izpostavila fleksibilnost: "Moram priznati, da sem z načinom študija izredno zadovoljna. Ne samo z načinom dela, ampak tudi s profesorji, mentorji, osebno podporo. Res je, take fleksibilnosti in ostale podpore na začetku študija niti nisem pričakovala." (Maja Korošec) "Zaradi želje po višji izobrazbi in bivanju v Šanghaju sem se odločila za online študij na fakulteti Doba. Dobin online študij mi na podlagi izrednega profesionalizma in fleksibilnosti poleg redne zaposlitve in čezoceanske razdalje omogoča nemoteno in uspešno izobraževanje." (Natalija Laznik)

Na Dobi letos kar 15 online študijskih programov

4 online dodiplomski študijski programi 180 ECST

Menedžment v sodobnem poslovanju

smer Menedžment NOVO

smer Kadrovski menedžment NOVO

smer Digitalni menedžment NOVO

Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

Poslovanje in upravljanje v turizmu

Menedžment v sociali in izobraževanju

4 online magistrski študijski programi 120 ECST

Mednarodno poslovanje

Marketing in prodaja

Menedžment pametnih mest

Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

1 online doktorski študijski programi 180 ECST

Inovacije in trajnostno poslovanje v sodobni družbi

6 online višješolskih programov 120 ECTS