Ob vrnitvi v šolo se otroci najbolj veselijo srečanja s svojimi vrstniki, ki jih niso videli čez počitnice. Podelijo si veselje, objeme in vse lepe počitniške spomine – od potovanj, razburljivega kampiranja, počitnic pri babici in dedku do uživanja ob domačem bazenu. Ko se otroci spet združijo v šolskih klopeh, pa obstaja možnost za delitev tudi ene izmed najbolj neprijetnih nadlog – naglavnih uši . Misel na drobne parazite v laseh vašega otroka lahko povzroči paniko in prenagljene odločitve. Ali bi bili manj pod stresom, če bi vedeli, da obstajajo preventivni izdelki, ki pomagajo preprečevati pojav uši?

Kako se najbolj učinkovito znebiti teh malih nadlog? Berite naprej. Foto: Mind trade d.o.o.

Vsak starš se prej ali slej sreča s problemom naglavnih uši in s tem povezanega odstranjevanje nadležnih zajedavcev. Preizkusijo marsikatere prijeme in preparate, ki uničijo tako uši kot gnide. Pri tem pa je treba biti previden, saj je veliko izdelkov na trgu preveč agresivnih za občutljivo otroško lasišče, kar lahko povzroči kakšno dodatno skrb.

Na srečo obstaja nežnejši način zaščite vaše družine pred naglavnimi uši, še preden se pojavijo. To sta stoodstotno naravna BIO šampon in BIO pršilo za lase SEN, ki sta dokazano učinkovita pri preprečevanju pojava uši. Sodelujte v nagradni igri in z malo sreče vam ju podarimo.

Učinkovita kombinacija pri preprečevanju pojava naglavnih uši Uši so že razvile odpornost proti mnogo sredstvom in insekticidom v šamponih. Ker pa imajo uši izjemno izostren vonj, jih odženemo z vonjem sivke in čajevca. Čajevec ima poleg odbijajočega vonja tudi naravne insekticidne lastnosti. V številnih svetovnih študijah so dokazali, da so eterična olja bolj učinkovita v boju z ušmi kot kemična sredstva, saj so uši proti zadnjim že razvile določeno odpornost.* Obiščite www.sen-shop.si. Foto: Mind trade d.o.o. BIO šampon in BIO pršilo za lase SEN sta stoodstotno naravna in vsebujeta mešanico eteričnih olj sivke in čajevca, ki ustvarjata neugodno okolje za gnezdenje uši in sta tako učinkovita pri preprečevanju tega. Zaradi izjemno blage formule lahko šampon uporabljate ob vsakodnevnem umivanju las. Pršilo lahko po lasišču poškropite tudi večkrat na dan. Uporabite ga lahko tudi na oblekah, pokrivalih, elastikah in igračah. Zlasti ga priporočajo pred vstopom v vrtec in šolo.











Kaj storiti, ko iz šole pride obvestilo o ušeh?

Če imate doma vrtčevskega otroka ali osnovnošolca, ste verjetno že kdaj dobili obvestilo vzgojiteljice ali učiteljice o pojavu uši v vrtcu oz. šoli. Ko takšno obvestilo prispe, nekatere starše zgrabi panika, drugi pa odlašajo z ukrepanjem, ker "to ni bil moj otrok".

Zgodnje ukrepanje je bistvenega pomena za zaustavitev širjenja teh srbečih škodljivcev. Življenjska doba uši je od šest do osem tednov, v tem času samica izleže od sto do 300 jajčec. To je torej vsaj sto razlogov, zakaj ukrepati takoj.

Z rednim pregledovanjem glave in takojšnjim ukrepanjem v primeru pojava uši pri svojem otroku boste pomagali celotni družini ter si prihranili delo in marsikatero skrb. Foto: Shutterstock

Foto: Mind trade d.o.o. Kako zmanjšati tveganje za pojav uši? Gnide in uši so majhne, zato jih zlahka spregledate. Do trenutka, ko jih najdete na glavi otrokovega vrstnika, pa jim je verjetno bila izpostavljena tudi vaša družina. Če uši ne najdete, a ste vseeno zaskrbljeni, zamenjajte vsakodnevni šampon s šamponom za zaščito pred uši, kot je SEN BIO šampon za lase, ki ga zaradi izjemno nežne formule lahko uporabljate redno. Kombinirajte ga z BIO pršilom za lase SEN.





Ko otrok že ima uši

Glavna pot širjenja uši je neposreden stik z okuženo osebo, najpogosteje prek skupnih dejavnosti, kot so igranje, druženje ali tesnejši stik. Prenašajo se tudi s predmeti, kot so kape, krtače za lase, brisače ali posteljnina, vendar te poti prenosa niso tako pogoste kot neposreden stik.

Če opazite, da se otrok pogosto praska po glavi, je to lahko znak, da so uši že prisotne. Srbenje lasišča se pojavi kot posledica alergijske reakcije na slino uši. Čim prej uporabite preparate za njihovo uničevanje. Ob tem je treba razumeti, da so izdelki za iztrebljanje uši in gnid po večini učinkoviti, a tudi agresivni do nežne otroške kože. Takšne preparate zato uporabljajte izključno za odstranjevanje in nikakor ne za preventivo. Ob pojavu uši obvestite šolo, da lahko sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja, in omejite izposojo predmetov med otroki.

Otroci veliko časa preživijo drug ob drugem ne glede na to, ali sedijo za šolsko mizo, se igrajo na preprogi ali zunaj na igrišču. Foto: Shutterstock

Foto: Mind trade d.o.o.

Uši ne izbirajo med čistimi in umazanimi lasmi, niti med otroki in odraslimi. Po odkritju uši zato preglejte glave vseh članov družine. Neokuženi naj čim prej začne uporabljati



Uši ne izbirajo med čistimi in umazanimi lasmi, niti med otroki in odraslimi. Po odkritju uši zato preglejte glave vseh članov družine. Neokuženi naj čim prej začne uporabljati preventivne izdelke za lase, ki z vonjem sivke in čajevca uši odbijajo, saj tako pomaga pri zaustavitvi njihovega širjenja. Uporabljajte vnaprej pripravljene izdelke za preventivo, ki vsebujejo varno količino eteričnih olj. Uporaba nerazredčenih olj neposredno na koži ni priporočljiva, zlasti če niste njihov poznavalec.

Dobra novica je, da uši na predmetih ne bodo preživele dolgo. To je olajšanje za starše, ki se ob pojavu uši bojijo obsežnega čiščenja stanovanja. Kljub vsemu lahko preventivno zavržete krtačo za lase, ki si jo družinski člani delite, posesate oblazinjeno pohištvo, operete oblačila, ki so neposredno ob laseh, posteljnino in otrokove plišaste igrače.