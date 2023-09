Znano je, kaj in kdaj bo prvi javni dogodek v novem Centru Rog #video

Še pred uradnim odprtjem novega kreativnega in družabnega središča, ki nastaja v nekdanji tovarni koles Rog, bo to prizorišče gostilo prvi veliki javni dogodek, LJFW - Ljubljanski teden mode.

Dogajanje bo postavljeno v veliko prireditveno dvorano v prvem nadstropju in na prenovljeno Petkovškovo nabrežje pred stavbo. Na 14. LJFW se bo predstavilo največ slovenskih oblikovalcev naenkrat do zdaj, napovedanih pa je tudi nekaj nepričakovanih sodelovanj uveljavljenih oblikovalcev.

"Veseli smo, da smo z ekipo Centra Rog začutili medsebojno energijo in skupaj zastavili prvi javni dogodek v veliki prireditveni dvorani obnovljenega objekta, ki bo zagotovo odmeval tudi prek naših meja," je povedala izvršna producentka LJFW Melinda Rebrek, "letos poleg rdeče trajnostne niti, ki je vedno bolj pomembna za nas in naše potomce, poudarjamo tudi pomen avtentičnosti in sprejemanja samega sebe, osvobajanja od družbenih pričakovanj in osredotočanja na svojo resnično podobo. Vsak posameznik je namreč dragocen del v mozaiku sveta z edinstveno perspektivo in prispevkom, in Ljubljanski teden mode je eden od dogodkov, ki z veseljem in ponosom zaobjame vse oblike kreativnosti."

Renata Zamida, direktorica Centra Rog, je ob tem dejala, da bo letošnji teden mode prvi veliki preizkus za prenovljeni Rog, in dodala, da upa, da bo Ljubljanski teden mode v prihodnjih letih postal tradicionalni jesenski dogodek na tem prizorišču.

Foto: LJFW

"Od konca oktobra, ko se bodo zvrstili tudi uradni otvoritveni dogodki, bo Center Rog odprt za vse, posebej pa se bomo posvečali kreativnemu sektorju, zato bo svoje mesto pri nas našlo tudi modno oblikovanje," je poudarila Zamida in dodala, da bodo kot pokrovitelji nagrade za najbolj trajnostno kolekcijo LJFW nagrajencu v Centru Rog omogočili enoletno brezplačno uporabo vseh devetih proizvodnih laboratorijev vključno s tekstilnim.

Ljubljanski teden mode tudi tokrat v luči trajnostne mode podpira ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. "Globalna modna industrija, še posebej proizvodnja ter transport tekstila in oblačil, je med največjimi svetovnimi onesnaževalci okolja," je povedala Natalija Medica z omenjenega ministrstva, "zato se nam zdi pomembno, da vsi skupaj prispevamo k ozaveščanju o nujnosti drugačnega razmišljanja o modi in k spremembam v proizvodnji, pa tudi potrošnji oblačil."

