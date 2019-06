Ženske potrjujejo: z manjšim posegom do lepših ustnic #video

Brita, Brigita, Iva in Sandra so so svoje ustnice zaupale inovativni lepotni tehnologiji, ki jim je omogočila naravni videz s kančkom diskretne svežine.

Popolni lepotni dvojček, ki odpravlja predsodke o lepotni kirurgiji

Če smo še pred leti na lepotno kirurgijo gledali z razdalje in nekako z nezaupanjem razmišljali o tem, kako bo končen rezultat izumetničil našo podobo, pa so sodobne smernice povsem drugačne. Svetovna kirurgija obrača novi list na svojem področju predvsem z iskanjem neinvazivnih posegov, s katerimi se kar najbolje približujemo naravnemu videzu. "To pravilo v zadnjem času velja tudi pri oblikovanju ustnic, saj si ženske želijo bolj polnih, a nevpadljivih ustnic, ki so preprosto lepe, " pojasnjuje Nina Suvorov Gregorič, dr. med., specialistka plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije s poliklinike Estetika MedArt v Ljubljani.

Za bolj polne ustnice, ki so videti naravno sveže, zagotavlja dvojni lepotni tretma Belotero Lips Shape & Contour. Gre pravzaprav za idealen lepotni dvojček: dopolnjujeta se kot črtalo in šminka. Z enim dodamo volumen, z drugim pa orišemo in poudarimo robove ustnic na povsem naraven način.

Oblikovanje ustnic, pojasnjuje Nina Suvorov Gregorič, je sicer bistveno bolj zapleten postopek od katere koli druge korekcije na obrazu. "Težava je v tem, da lahko ustnice zelo hitro preveč napolnimo in s tem dosežemo neželen videz, ki mu pravimo račje ustnice (oziroma tako imenovani "duck face"). Tega učinka si ne želimo niti zdravniki niti pacienti." Takšnemu nezaželenemu videzu se lahko z uporabo priporavkov Shape & Contour iz Merz Aesthetics izognejo. "Pripravka imata omejen volumen in različno gostoto polnil, kar zdravnikom omogoča večje prilagajanje. Ustnice lahko zdaj oblikujemo tako, da se popolnoma ujemajo z izrazom na obrazu posameznika. Prav tako je zelo pomembno poudariti, da sta oba izdelka varna, možnost alergijskih reakcij pa se zmanjša na najmanjšo možno raven. Pacienti se po tretmaju lahko vrnejo v vsakdanje življenje, postopek traja kratek čas in je za posameznika nezapleten."

Neboleč in neinvaziven poseg Naravni videz, ki se popolnoma prilagodi linijam vašega obraza Hitro okrevanje Belotero Lips Shape & Contour je na voljo vsem klinikam, ki se ukvarjajo z estetsko medicino.

Štiri ženske, štirje nasmehi popolnega zadovoljstva

Ne družijo jih isti poklic ali okolje, združila jih je želja po spremembi – takšni, ki bi jim povrnila kanček samopodobo in jim hkrati omogočila, da se v svoji koži počutijo kot boginje. Preizkusile so izdelke Belotero Lips Shape & Contour in njihov odziv je bil enak: "Počutim se fantastično!"

"Vedno občudujem ženske, ki so negovane, zadovoljne v svojem telesu, a nimajo težav s tem, da bi se prepustile zmernim estetskim posegom, da bi dodatno polepšale svoj naravni videz. Zaradi izdelkov Belotero Lips Shape & Contour imam zdaj bolj polne ustnice, ki izražajo mojo življenjsko filozofijo – ravnovesje pred vsem drugim."

(Brigita Bračko, 34 let, komunikologinja in učiteljica joge, model v kampanji)

"Če imam kaj rada pri ženskah in moških, so to lepe in polne ustnice, zame ni ničesar bolj privlačnega. Ravno zaradi tega sem se odločila svojim ustnicam zagotoviti polnost in še lepši, a naraven videz. Moram priznati, da sem se tudi sama zaljubila v svoje ustnice in si jih ves čas ogledujem."

(Brita Bobetić, 25-letnica, vodja prodaje in influencerka, model v kampanji)

"Moja zgornja ustnica je naravno tanjša in nisem bila preveč zadovoljna z njenim videzom. Z zaupanjem sem se prepustila strokovnjakom in z novim dvojčkom Shape & Contour imam zdaj ustnice, kot sem si jih vedno želela. Imajo večji volumen, niso pretirano velike, a so videti bolj polne."

(Iva Bogović, 25-letnica, kozmetičarka, model v kampanji)





"Zdi se mi povsem normalno, da popravimo nekaj, s čimer nismo zadovoljni. Všeč mi je, da so tudi drugi opazili pozitivno spremembo, najbolj zadovoljna pa sem, ko se nasmejim in lahko dajem še več pozitivne energije."

(Sandra Bogović, 47 let, medicinska sestra, model v kampanji in mama Ive Bogović)