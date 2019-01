Zaradi tega oglasa moški grozijo, da bodo bojkotirali Gillette #video

Ali hoče Gillette pohvaliti vse moške, ki ne nadlegujejo žensk? To se sprašujejo nekateri po ogledu novega oglasa, katerega rdeča nit so spolno nadlegovanje, nasilje in gibanje #MeToo. Znamka je s tem sicer hotela sporočiti, da si moški zaslužijo nekaj boljšega in da so lahko boljši, a niso vsi tako dojeli sporočila.

Oglas vključuje prizore družinskega nasilja, spolnega napada in zmerjanj, kar se je nekoč opravičevalo z besedami, da so fantje pač fantje. A slogan se glasi Bodi najboljši moški, kar si lahko, s čimer hočejo pokazati, da so moški več kot le najslabši posamezniki močnejšega spola. Na koncu oglasa moški tako prekinejo pretepe, zaustavijo spolno nadlegovanje in hvalijo svoje hčerke.

"Včasih sem rad pretepal otroke, zdaj pa vidim, da je to narobe"

Čeprav je jasno, kaj je skušal Gillette doseči, se žal ni izšlo po njihovih načrtih. Oglas ni bil dobro sprejet - na YouTubu mu je palec navzdol do zdaj namenilo že več kot 560 tisoč naročnikov, medtem ko ga je vščekalo 208 tisoč uporabnikov.

Tudi na Twitterju je bilo podobno. Najglasnejši je bil televizijski voditelj in znani kolumnist Piers Morgan, ki je dejal, da bo začel uporabljati britvice "drugega podjetja, ki ne bo tako patetično napadalo moškosti".

Komik Ricky Gervais je dodal: "Včasih sem rad pretepal otroke na piknikih, zdaj pa vidim, da je to narobe. Poleg tega moja jajca še nikoli niso bila bolj gladka. Hvala, Gillette."

A tudi v tem primeru nekateri mislijo, da nobena reklama ni slaba reklama, in da je Gillette dosegel, da se ponovno govori o znamki, čeprav je nanjo že marsikdo pozabil.

