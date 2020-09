Za bolj seksi in udoben korak v jesen

Mini, midi ali maksi? Kakšna dolžina krila najbolj ustreza vašemu modnemu slogu? Letos boste na svoj račun prišle vse ljubiteljice kril, saj so postale jesenski in tudi zimski "must have" kos vaše garderobe.

Ženstvenost je rdeča nit modnih smernic, ki se še vedno spogledujejo s preteklostjo in tako priklicujejo na plan že videne vzorce in modele – vzorci pepita in karo na vseh kosih oblačil, pa vse do elegantne romantike v nežnih cvetličnih vzorcih in toplih barvah, ki na sploh kraljujejo v naših outfitih.

Krila so tako postala stalnica ne glede na to, ali prisegate na bolj športen in neformalen videz ali se bolje znajdete v klasični eleganci. Pomembno je, da najdete slog, ki bo najbolje odražal vaš značaj.

In ko razmišljamo o krilu, so nujni dodatek tudi hlačne nogavice – nepogrešljive modne prijateljice.

Za to, da bo korak v najnovejšem krilu še lahkotnejši in bolj samozavesten, bo letos poskrbela Lisca, ki je ob svoji 65-letnici delovanja na trgu predstavila novost – kolekcijo hlačnih nogavic, ki bodo zadovoljile še tako zahtevne modne navdušenke.

Hlačne nogavice Lisca odlikujeta kakovost in udobje. Prilegajo se vaši postavi, jo celo oblikujejo in če želite – lahko tudi prijetno začinijo vaše najbolj intimne trenutke.

Lisca je ustvarila hlačne nogavice po meri žensk, saj so izjemno nežne in jih na sebi sploh ne boste občutile. Za vsakodnevno udobje so ustvarili osnovne modele, ki jih boste lahko izbirale v kožni, temnejši kožni in črni barvi. Pozabite lahko tudi na nerodne trenutke, ko pasni del nogavic pokuka izpod vrhnjih oblačil – elastičen širši čipkast pasni del bo poskrbel za udobno gibanje in sodoben videz.

Pravo piko na i vašemu končnemu stajlingu bodo pričarale posebne nogavice s tako imenovanim oblikovalnim učinkom.

Nogavice Shaper Push 25 bodo nežno oblikovale vašo postavo, stisnile trebuh in zadnjico, tako da bo oblačilo lepo zdrsnilo prek njih in ustvarilo podobo, kakršno si želite. Nežno stisnejo tudi stegna, učinek "push up" pa lepo privzdigne zadnjico in pomaga k pravi meri samozavesti.

Vzljubile jih boste, saj bodo vaš skrivni pomočnik oblikovanja postave in dobrega počutja.

Modni namig tedna: vrača se umirjenost Če smo še pred leti uživali ob eksperimentiranju z raznobarvnimi hlačnimi nogavicami, letošnja modna zapoved narekuje bolj umirjeno klasiko – naravne tone in črno barvo. Največjo popestritev s seksi učinkom predstavljajo sofisticirane minimalistične pike, morda črte ali mrežasti vzorec. Vrača se torej klasika, v kateri so uživale naše mame in babice, ko so začele popularizacijo hlačnih nogavic.

Posebne trenutke lahko začinite z izbiro mrežastih ali trendi pikčastih nogavic, pa tudi s samostoječimi z elastično borduro. Čudovit videz nog bodo pričarale nogavice svilnatega otipa, ki navdušujejo z vzdržljivostjo in udobjem.

Preverite izvrstno kolekcijo hlačnih nogavic Lisca in se prepustite lahkotni eleganci.