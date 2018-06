Wild Bee² - slovenska čebelja kozmetika

Oglasno sporočilo

Čebelji pridelki so do potankosti izpopolnjeni produkti, ki jih ne more proizvesti noben laboratorij na svetu. Čebele so v milijonih let evolucije razvile načine, kako kljubovati času in kako iz narave pridobiti najdragocenejše sestavine, ki se uporabljajo tudi v kozmetiki.

Pristni čebelji pridelki, kot so med, propolis, cvetni prah, matični mleček in vosek, so v svoji sestavi tako izpopolnjeni, dodelani in kemično zapleteni produkti, da jih mi kot ljudje v taki obliki ne moremo proizvesti, saj gre tu za čisto perfekcijo oz. poezijo narave. Kar ustvari mati narava, je izdelek popolnosti.

''Naša naloga je da to popolnost, ki se skriva v čebeljih pridelkih, na izjemno odgovoren in spoštljiv način prelijemo v kozmetične izdelke, ki bodo po videzu in vsebini na najvišji možni ravni,'' pravi Andraž Šegš ustanovitelj, čebelar in vodja holističnega projekta Wild Bee².

9 kozmetičnih izdelkov Wild Bee² s pristnimi čebeljimi pridelki iz Slovenije

Zakaj bi uporabljali čebeljo kozmetiko, ki je plod slovenskega znanja in je 100% proizvedena v Sloveniji?

Čebelji pridelki vibrirajo na energetski ravni, ki 100% ustreza človeškim celicam. Sinhronizirate delovanje kožnih celic z naravnim valovanjem čebeljih pridelkov. Izdelki so brez parabenov, silikonov, umetnih barvil, mineralnih olj, GSO. Razstrupljate telo – uporabljajte koži prijazno kozmetiko iz naravnih sestavin. Podpirate slovensko čebelarstvo in male slovenske podjetnike. So cenovno dostopni. Primerni izdelki za občutljivo kožo, saj imajo izjemno nežno in koži prijazno formulo.

Izdelki so na voljo tako v izbranih trgovinah kot tudi v spletni trgovini.

Trenutno nudijo brezplačno dostavo pri nakupu nad 25 €.

Pravi prodajni hit pa je krema proti staranju s čebeljim strupom, ki nudi tako imenovani ‘naravni botoks efekt.’

Krema Extra sensitive s čebeljim voskom pa bo v kratkem na voljo tudi v Lidlu po posebno ugodni ceni, a samo za kratek čas. Na Lidlovih policah bo seveda pod izdelki slovenskih proizvajalcev #Lojtrca domačih.