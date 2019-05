"Vsaj za en dan smo se lahko prelevile v princeske" #video #preobrazba

Začelo se je s šalo in naključno prijavo na natečaj, zaključilo pa z velikim veseljem in neizmernim presenečenjem nad tem, kako malo je treba, da prebudiš v sebi tisto najbolj ženstveno plat. Za to so bili potrebni samo trije koraki.

Tanja je odgovorna za to, da je skupaj z dvema prijateljicama Katjo in Špelo, s katerima se pozna že od študijskih let, doživela prav posebno, popolnoma žensko popoldne. Trgovina CCC je vsem trem omogočila prvovrstno stilsko preobrazbo, kjer nič ni bilo tako, kot so vajene. Slekle so temna in formalna oblačila ter zaživele v čisto novem slogu – pisanem, mladostniškem in nekoliko bolj drznem.

Pred preobrazbo ... Foto: Bojan Puhek

... po preobrazbi. Foto: Bojan Puhek

Stajling, s katerim ne bodo nikoli neopazne

Za prvovrstni stajling je poskrbela modna stilistka Brigita Potočki, ki je za naša dekleta iz svoje izposojevalnice oblačil MJZ Fashion pripravila kar nekaj različnih stajlingov. Vsem je bila skupna barvitost, modni kroji s kančkom nagajive drznosti. Prav vsi pa so precej izstopali od običajne izbire naših deklet, ki se zaradi pisarniškega dela večinoma raje odločijo za bolj formalna oblačila, katerim je skupno predvsem eno: črna barva. Vsaka je pri svoji končni izbiri prešla svojo običajno stilsko rutino in izbrala malo drugačno obleko.

Stilska preobrazba je vsebovala samo tri ključne elemente: ženstveni stajling, malo bolj drzno ličenje in modni dodatek, brez katerega noben outfit ni popoln, to so modni čevlji DeeZee.

Najprej skrbno premišljena izbira oblačil. Foto: Bojan Puhek

Nato še profesionalni mejkap ... Foto: Bojan Puhek

Na koncu pa še pika na i. Čevlji DeeZee so celotnem outfitu dodali kanček hollywoodskega glamurja. Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Brigitina oblačila je najprej s svojim umetniškim ustvarjanjem dopolnila vizažistka Marija Orasanin, potem pa še neizmerno privlačni in ženstveni čevlji blagovne znamke DeeZee ter miniaturne pisane torbice, ki so pravi hit te sezone.

In kakšni so bili zmagovalni stajlingi?

Brigita se je pri iskanju najboljših kombinacij za vsa tri dekleta prilagodila njihovim postavam in seveda tudi željam po tem, kako drzna je na koncu lahko njihova podoba. Rezultat je bil fantastičen!

TANJA Foto: Bojan Puhek "Tanja je zelo visoka, ima zelo lepo postavo in si zato, kar se oblačil tiče, lahko privošči marsikaj. Danes sem izbrala srajčno obleko, ki poudari njeno visoko postavo. Zelena barva pa se lepo ujema z njeno svetlejšo poltjo. Dodali sva nekoliko izstopajoče čevlje, in sicer po barvi in vzorcu, ki je kačji in je letos v trendu."

ŠPELA Foto: Bojan Puhek "Za Špelo sem izbrala rumeno obleko nekoliko svetlejšega tona, zato ker je temna in si takšno barvo lahko privošči. Izbrali sva tudi nekoliko širši kroj, ki je udobnejši in seveda primeren za vroče poletne dni. Zraven sva dodali sandale v treh barvah – v vzorcu leoparda, rdeči, ki se letos nosi z rumeno, in črni, ki je lažja za kombiniranje."

KATJA Foto: Bojan Puhek "Katja je nižje postave, zato mora paziti, da vedno poudari pas. To sva naredili s pasom v isti barvi, kot je obleka, zato ker ima pentljo. To je pomemben detajl, ki poudari pas. Obleka je tudi krajša, zato da podaljšamo noge. Zraven sva dodali koničaste čevlje, ki so nujni pri t. i. petit postavi."

Prijateljice iz časov študija so dodale še en zabaven dogodek v svoji prijateljski zgodbi. Foto: Bojan Puhek

Tanja, Katja in Špela so bile nad svojimi novimi podobami več kot navdušene. "Všeč mi je, ker je bilo vse skupaj res malo drugače. Po navadi smo stilsko precej formalne. Tukaj pa smo doživele malo drugačno modno plat. Take obleke v trgovini sama ne bi nikoli izbrala, večinoma izberem bolj črne stvari. Pravzaprav na koncu pa vidiš, da te mora samo eden malo poriniti, da poskusiš še kakšno drugo stvar," je ob koncu preobrazbe povedala Tanja.

Tudi Špela in Katja nista mogli skriti širokega nasmeha na obrazu. Špela se je po novem navdušila nad rumeno barvo, Katja pa se je popolnoma navdušila nad živo rdečo šminko. "Po navadi se niti ne ličim, ampak so mi danes vsi rekli, da mi rdeča šminka zelo pristaja."

Fotografije za spomin na dan, ko so se počutile kot princeske. Foto: Bojan Puhek Za popoln rezultat je pomemben vsak detajl. Foto: Bojan Puhek Rdeča šminka jo bo nedvomno spremljala tudi v prihodnosti. Foto: Bojan Puhek

Kreativno ličenje, ki je celotni podobi dodalo kanček drznosti. Foto: Bojan Puhek

Še zadnji popravki ... Foto: Bojan Puhek

in še nekaj fotografij ... Foto: Bojan Puhek

Čevlji kot iz sanj!

Glavne zvezde celotnega popoldneva so bili nedvomno čevlji DeeZee, ki do podrobnosti izražajo podobo usodne ženske. Barviti, drzni – tako v krojih kot v višini pet – ter neverjetno udobni bodo gotovo krojili vaše poletne korake, saj so ustvarjeni za to, da se skupaj z vami razveseljujejo novih avantur.

Tanja, Katja in Špela so se takoj usedle med kupe čevljev in preizkušale različne modele – od drznih sandal z živalskimi vzorci do bolj umirjenih in elegantnih salonarjev. Vsaka si je izbrala svoje favorite in nobena ni ostala samo pri enem paru! Saj to niti ni težko, saj jih v trgovinah CCC lahko kupite po ugodni ceni, kar pa nikakor ne vpliva na udobje in kakovost.

To so čevlji, ki bodo zaznamovali vaše poletje. Foto: Bojan Puhek Naj vas barve blagovne znamke DeeZee spremljajo na vsakem koraku. Foto: Bojan Puhek