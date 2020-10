Vrhunski negovalni izdelki za vso družino

Izvleček industrijske konoplje CBD je dragocena naravna sestavina, ki je v zadnjih letih našla pomembno mesto v vrhunskih kozmetičnih izdelkih in tako pripomogla k varnejši negi za lajšanje najrazličnejših lepotnih in dermatoloških težav. Odlična linija izdelkov Alpha CBD zagotavlja prav to: popolno nego za vso družino, tudi za njene najmlajše člane.

Nega telesa je pomemben del vsakdanje rutine, pozimi pa pogosto od nas zahteva še malo več pozornosti. Suhi prostor, mraz, veter in ne nazadnje manj gibanja in več težke prehrane puščajo sledi tako na koži kot tudi na lasišču.

Prav zaradi tega bo v naslednjih mesecih še kako pomembno, da izberemo izdelke, ki bodo hranljivi in preverjeno kakovostni.

Izvlečki konoplje delujejo protivnetno in hkrati antioksidativno, kar pomeni, da blagodejno zavirajo prve znake staranja. Ker vsebujejo tudi dragocene maščobne kisline omega-3 in omega-6, ščitijo kožo pred soncem in jo vlažijo.

Lepotna in negovalna linija Alpha CBD je obogatena z izvlečkom industrijske konoplje CBD in z različnimi dragocenimi učinkovinami, s pomočjo katerih delovanje CBD pride do pravega izraza.

Izdelke so razvijali preudarno in z mislijo na nego kože, ki jo pestijo različne težave – od aken do različnih dermatitisov, ekcemov, vnetja in razdraženosti. Glede na težave in tip kože tako lahko izbirate med različnimi losjoni za telo, mazili, kremami, olji in geli za prhanje. Oblikovali so tudi posebno linijo za nego las in lasišča.

Izdelki iz linije Alpha CBD so dermatološko testirani in imajo certifikat Naravna kozmetika, ki ga podeljuje IKC UM.

ZA PRIHAJAJOČE ZIMSKE DNI

Poskusite še dva nova izdelka AlphaCBD, posebno primerna za hladnejše mesece. Za odlično zaščito in nego rok ter ustnic.

Dermatološka krema za roke Alpha CBD je namenjena vsakodnevni negi kože rok, ki je izsušena, poškodovana ali srbeča.

Krema kožo zaščiti pred zunanjimi vplivi in pomaga zadrževati vlago. Koža na rokah bo po uporabi kreme bolj navlažena, elastična in manj občutljiva. Ne vsebuje barvil in umetnih parfumov.

Dermatološko mazilo za ustnice CBD dobro navlaži, pomirja in neguje razpokano kožo ustnic.

Varuje pred okoljskimi in vremenskimi vplivi (vročina, mraz, veter) in podpira obnavljanje kože. Ustnice so po uporabi gladke, mehke in dobro nahranjene.

POSEBNA NEGA ZA AKNE

Mozolji, akne in mastna koža pomenijo posebno poglavje v lepotni rutini mladostnikov, saj ti le stežka najdejo prave izdelke zase

Dermatološka krema za nego aknaste kože CBD je zaradi svoje nežne in popolnoma nekomedogene sestave primerna za vsakodnevno nego mešane ali mastne kože, nagnjene k aknam. Naravne aktivne učinkovine, kot so oljni izvleček industrijske konoplje, bogat s CBD, trietilcitrat in natrijev kaproil/lauroil laktilat, učinkovito odpravljajo akne in zavirajo nastanek novih, jojobino olje in olje grozdnih pešk pa kožo pomirjata in vlažita. Delovanje je hitro in brez stranskih učinkov.

Dermatološko testirana čistilna pena za obraz CBD vsebuje le naravna penilna in negovalna sredstva, ki kožo obraza nežno očistijo in ohranijo lep videz. Dodatek oljnega izvlečka industrijske konoplje kožo nahrani in poskrbi, da ostane navlažena. Čistilna pena je primerna tudi za nego aknaste kože v kombinaciji z Dermatološko kremo za nego aknaste kože CBD ACNE.

POSEBNA NEGA ZA OBČUTLJIVO KOŽO

Koža, ki je nagnjena k draženju, srbečici, vnetjem, ekcemov in luskavici, je v tem obdobju še bolj na udaru. Zato ji zagotovite primerno in bogato nego s posebnimi izdelki Alpha CBD.

Dermatološka krema CBD RICH je popolnoma naravna krema, ki vsebuje 12 odstotkov oljnega izvlečka industrijske konoplje z visoko vsebnostjo CBD (kanabidiola). CBD ima dokazane pozitivne vplive na različne kožne težave.

Poleg oljnega izvlečka konoplje kremo odlikujejo tudi vlažilci kože (fitoskvalan, hialuronska kislina, alantoin, rastlinski glicerin, kokosovo maslo), snovi za pomiritev razdražene in vnete kože (bisabolol, cink) in antioksidanti (fitoskvalan, vitamin E).

Krema Alpha CBD je zasnovana tako, da je primerna za nego vseh tipov kože obraza in telesa. Krema kožo zaščiti, pomiri in jo ohranja mehko. Primerna je za nego kože z različnimi težavami, kot so seboreja, ekcemi ali luskavica, koristna pa je tudi pri negi kronično suhe in občutljive kože, podvržene alergijam. Delovanje kreme je hitro in učinkovito, brez stranskih učinkov.

Dermatološko mazilo CBD BALM je namenjeno najintenzivnejši negi in zaščiti zelo problematične kože, ki je podvržena različnim dermatitisom, luskavici in drugim težavam. Mazilo vsebuje zelo koncentriran izvleček industrijske konoplje, ki poleg kanabidiola (CBD) vsebuje tudi druge kanabinoide (CBDA, CBDV, CBG …) v skupnem deležu 0,5 odstotka.

Mazilo vsebuje le najboljša hladno stiskana olja jojobe, kokosa in svetlina, ki kožo nahranijo in negujejo. Visoka vsebnost fitoskvalana kožo mehča in ji vrača prožnost. Zaradi svoje naravne mazilne osnove zagotavlja tudi zelo dobro in dolgotrajno zaščito kože.

Dermatološko olje CBD je popolnoma naraven oljni izvleček industrijske konoplje v čisti frakciji kokosovega olja, obogaten z E-vitaminom. Izdelek dokazano ne draži niti najbolj občutljive kože in je primeren tudi za nego otroške kože.

Namenjen je intenzivni globinski negi manjših področij zelo občutljive, vnete ali suhe kože. Pomirja srbečo kožo, tudi po pikih žuželk. Olje se odlično obnese ob sočasni uporabi Dermatološkega losjona CBD. Ne vsebuje alergenov, parfumov, barvil in umetnih snovi.

Dermatološka hidratantna krema CBD vsebuje le 100-odstotno naravne maščobe, izbrane aktivne učinkovine (rastlinski kolagen, hidrolat brškina, bisabolol) in aktivno koncentracijo oljnega izvlečka industrijske konoplje.

Popolna kombinacija sestavin občutljivo kožo dolgotrajno vlaži, pomirja in jo ohranja lepo. Primerna je za vsakodnevno nego mešane do mastne kože obraza, ki je podvržena alergijam, srbenju, rdečici (rosacei) in izpuščajem.

Primerna je tudi za kožo, ki je preobčutljiva za klasično kozmetiko. Vitamin E in vitamin C v kremi povečujeta antioksidativni potencial, ki tudi najbolj občutljivo kožo varuje pred neželenimi radikali.

Dermatološko olje za kopanje CBD vsebuje le naravne maščobe in nežna čistilna sredstva. Olje je primerno za vsakodnevno nego suhe, občutljive in razdražene kože, saj je ne izsuši. Zaradi svoje nežne sestave je primerno za kopanje ali prhanje odraslih, otrok in dojenčkov.

Po kopanju je koža dobro navlažena in rahlo namaščena, olje tako ohranja lipidni sloj v dobrem stanju.