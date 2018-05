Vodič po najbolj vročih sandalih te sezone

Oglasno sporočilo

Poznate tisti neverjeten občutek, ko po dolgem zimskem času prvič zdrsnete v sandale? Pripravite se, saj bo letošnje poletje vroče in dolgo. Čas je, da začnete razmišljati o trendih poletnih sandalov, ki jih želite preizkusiti. V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj naših najljubših trendov te sezone in verjemite nam...ko boste končali, boste želeli zimske škornje pospraviti globoko v omaro.

Odštevanje dni do poletja se je uradno začelo in pri Manzari smo vam pripravili najlepše sandale te sezone. Letošnje poletje bo polno raznovrstnih trendov. Na eni strani natikač ali sandali športnega videza, na drugi pa čipke in rožice, v katerih se boste počutile ženstvene in elegantne. Če vprašate nas, pa ni razloga, zakaj ne bi smeli imeti obeh! Navsezadnje bi bilo težko najti žensko, ki bi celo poletje preživela samo v enem paru sandalov.

Par, ki ga boste nosile na plaži, mogoče ne bo ravno pravšnji za kosilo v mestu...prav tako pa sandali, ki jih nosite za v službo, ne bodo pravi za piknik v parku. Velja še omeniti, da želimo kot sodobni ljudje prikazati svojo večdimenzionalnost, spreminjanje podobe iz dneva v dan pa nam to vsekakor omogoča.

Ne glede na to, kdo želite biti to poletje, kakšne pustolovščine imate v planu...pri Manzari se bo vsekakor kaj našlo za vas. Izberite barvo, katerokoli barvo - sandali v živahnih barvah bodo to poletje prevladovali. Veliko je tudi nevtralnih in kovinskih barv, med bolj drznimi pa bodo prevladovale rumena, roza, modra in zelena.

Zelo popularni so tudi cvetlični vzorci, ki so idealni za poletje. Na sandalih se bodo našle velike rože, majhne rožice, ali pa kar cel šopek rož. Stran z dolgočasnimi sandali, čas je za cvetje! Prav tako se bo to poletje na sandalih našlo veliko svetlikajočih elementov, kot so bleščice in biseri. Seveda pa to ni samo trend pri sandalih, saj cvetje in bleščice že vrsto let krasijo torbice.

Lesketajoči čevlji niso več primerni samo za nočno življenje. Čevlje kovinskih barv z lesketajočimi sponkami lahko vidimo povsod. Zelo popularne so tudi kovinske podrobnosti, zaradi katerih boste edinstveme in prefinjene. Dodajte svoji garderobi malo blišča! Pa naj gre za sandale ali superge! Naj bodo prav vaši čevlji tisto, kar vašemu izgledu doda piko na i. Ne bojte se eksperimentirati!