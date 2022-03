Vivin sklad in Tuš drogerije v podporo izobraževanju žensk

Oglasno sporočilo

Z dogodkom Ženske ženskam: Z znanjem do prihodnosti, ki bo potekal ob letošnjem mednarodnem dnevu žena, sta Tuš drogerija in Lions Klub Ljubljana Viva naslovila pomen znanja, veščin in usposabljanj žensk za dvig kakovosti njihovega življenja. V okviru srečanja je Tuš drogerija namenila 5.000 evrov donacije Vivinemu skladu, ki podpira šolanje, usposabljanje in izobraževanje žensk predvsem iz socialno zahtevnejših okolij, ter napovedala nadaljevanje sodelovanja s skladom tudi v letu 2022.