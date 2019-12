Več kot 400 navdušencev v boj za 6 parov superg

Po treh uspešnih letih poslovanja v Beogradu in enem prav tako uspešnem letu v Bukarešti je Tike Premium Sneaker Concept svoje poslovanje razširil v mesto zmajev, prestolnico Slovenije, Ljubljano, ki ima močno "sneaker" kulturo. V Ljubljani je trgovina Tike na Mestnem trgu 18, odprta je od 22. avgusta, po začetnem dobrem sprejetju pa so nedavno ljubitelje superg razveselili z omejenim oblikovalskim modelom. Več kot 400 navdušencev se je tako spustilo v boj za 6 parov superg.

Tike Premium Sneaker Concept predstavlja pomemben prostor za vse ljubitelje superg omejene serije najbolj znanih svetovnih športnih blagovnih znamk. S svojo zgodbo, prezentacijo, povezavo z lokalnim okoljem in "sneaker" kulturo je Tike Ljubljana mesto, ki ga je vredno obiskati. Dobrodošli v svet unikatnih kolekcij!

Oblikovalci blagovne znamke Nike, znani po uspešnih sodelovanjih z velikimi imeni iz sveta športa, glasbe in mode, so zopet navdušili. Nedavna pridobitev je model Travis Scott x Nike Air Force 1 Low Cactus Jack, zasnovan po navdihu najbolj priljubljenega raperja zadnjega časa Travisa Scotta. Da gre za res izjemen oblikovalski model, priča dejstvo, da se je žreba (t. i. raffle) za možnost nakupa 21. novembra 2019 pred ljubljansko trgovino Tike zbralo več kot 400 navdušencev "sneaker" kulture.

Dogodek je popestril kdo drug kot strastni zbiratelj superg DJ Umek. Nasmejan in še sam neučakan je med navdušeno množico izžrebal le šest srečnežev, ki so ekskluzivni model lahko kupili.

Eden od razlogov za priljubljenost takih modelov je ravno ta omejenost in napor, ki ga je treba vložiti v to, da dobiš nov par. "Zavedanje, da si eden od šestih lastnikov modela Nike Air Force 1 Low Cactus Jacka Travisa Scotta v Sloveniji, je za posameznike majhne, a hitro rastoče skupnosti v Sloveniji nekaj neprecenljivega," pravi Filip Đurić, marketinški menedžer ljubljanske trgovine.

V čem je čar modela Travis Scott x Nike Air Force 1 Low Cactus Jack?

Modelu je dušo vdahnil priljubljeni raper, ki je večji del otroštva preživel v Misuriju v Teksasu, kar se odraža tudi v oblikovanju. Superge so prepletene z različnimi motivi in materiali, ki spominjajo na duh Divjega zahoda. Mešanice žameta, platna, kamuflažnega materiala, flanela, antilopjega usnja in volne vsekakor na cesti ne moreš spregledati, kar pa pravzaprav lahko rečemo tudi za snovalca oblikovanja, Travisa Scotta.

Air Force 1 Custom

Za dodatno ekskluzivnost je poskrbela delavnica Air Force 1 Custom, nedvomna posebnost na slovenskem področju. Pod vodstvom barvite in energične Petje Montanez iz ArtPumpa in v ritmih DJ Jamirka je osem vplivnežev, sicer znanih partnerjev znamke Tike, dobilo priložnost ustvariti in se podpisati pod svoj lastni unikatni par Air Force 1.

Ekipi navdušenih ljubiteljev superg, med katerimi so bili Uroš Umek, Maja Šebenik - Sheby, Atlas Erotika (Anže Cazzafura, Miha Jakovljević, Dino Nuhanović), umetnica tetovaž Annoe - Ana Kušter, vloger Bit Sever ter vodja koncepta Tike in zbiratelj superg Marko Đorđević, so se pridružile še tri srečne nagrajenke, ki so priložnost dobile na ilustratorskem natečaju na Instagramu.

Sodeč po tem, kako predano so superge barvali s svojim značajem in kako nasmejani so bili, ko so domov odnesli unikaten par, ki ga nima nihče drug, lahko rečemo, da je bil dogodek več kot uspešen. Pri Tike Ljubljana pa pravijo, da se že veselijo novih.