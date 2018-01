Včasih jih je delal Da Vinci, danes Kim Kardashian #video

Selfi so naredili že papež Frančišek, številni politiki, glasbeniki in umetniki. Da jih posnamemo, imamo celo več različnih pripomočkov. Od palice za selfije do samosprožilca.

Če smo včasih v družbi morali biti urejeni, se pogovarjati z ljudmi in jim pokazati, kako smo izobraženi in zanimivi, da bi nas sprejeli, lahko danes to dosežemo v le nekaj sekundah. Fotografijo malo retuširamo, jo damo na splet in ko nam jo nekdo všečka, naši možgani sprejmejo informacijo, da nas je družba sprejela. Pa je to problematično? Kaj pa, če všečkov ni, so se spraševali v oddaji Dan. na Planet TV.

Selfiji so del našega vsakdana. A niso modna muha zadnjih let, kot morda mislite. S čopiči so jih ustvarjali številni znani umetniki - Leonardo Da Vinci, Frida Kahlo, Pablo Picasso, Salvador Dali ... In če so bili včasih dostopni le umetnikom in bogatejšim slojem, jih danes lahko dela vsak. Instantno, v le nekaj sekundah.

"Ljudje smo socialna bitja, ki konstantno iščemo preverjanje realnosti prek drugih ljudi. In zdaj nam družbena omrežja pač ponujajo še en medij, skozi katerega preverjamo realnost, skozi katerega iščemo potrditev," meni psihodiagnostik Timotej Strnad.

Obsedenost s selfiji je lahko bolezen, imenovana selfitis

300 fotografij za popoln selfi

Lani so internet obnoreli selfiji Rihanne, Jenifer Lopez, Demi Lovato in klana Kardashian. Pričakovano. Kim Kardashian West velja za kraljico selfijev. Njeni selfiji imajo več milijonov všečkov. "Sama zase vem, kateri je moj najboljši kot. Brada navzdol in poziranje se začne. Naredim približno 300 fotografij, dokler ne naredim popolnega selfija," opisuje Kim Kardashian.

Izdala je celo 400 strani dolgo knjigo, ki jo je poimenovala Selfish, po naše sebična, v kateri je zbrala svoje najboljše selfije zadnjih desetih let. Je s tem kaj narobe, leži v ozadju narcisizem? Timotej Strnad pravi, da ne: "Če bi neka oseba nehala jesti, nehala opravljati neke osnovne funkcije, zato ker bi morala objavljati selfije, potem bi to bilo obravnavano kot patološko, pred tem pa je to samo način izražanja."

Strokovnjaki iz ameriškega psihiatričnega društva tovrstno zasvojenost imenujejo selfistis. Kaj pa pri nas? V ozadju sta dve težavi - ekshibicionizem in voajerstvo, pojasnjuje psihiater. Psihiater in psihoterapevt Gorazd V. Mrevlje: "Ljudje se radi fotografirajo in kažejo naokrog, so videni. Problem je voajerstva, se pravi, da imate na drugi strani občinstvo, ki uživa v tem opazovanju."

Selfiji niso ogledalo resničnega sveta. Ljudje na tak način izgubljajo stik s samim seboj in ga niti ne razvijejo, ker je vse pozunanjeno, podrejeno okolici. "Danes je predpogoj za uspeh to, da si lep, da maš denar, da se pojavljaš z znanimi ljudmi, ne pa to, kakšne kvalitete imaš, ali si kreativen, sposoben, vztrajen, vse te stvari, ki pač naj bi bile v psihologiji, ki nas opredeljujejo in nam dajejo dodano vrednost, " pravi Mrevlje.

93 milijared selfijev - vsak dan

Kot kažejo statistike, selfiji še dolgo ne bodo šli v pozabo. Že leta 2014 je vsak dan zgolj na operacijskem sistemu Android nastalo okoli 93 milijard selfijev. Veliko izmed njih na potovanjih, kjer so namesto okolice v ospredju obrazi ljudi. "Oni se nastavijo, mogoče zadaj vidiš del stavbe, v ospredju pa sta dva obraza, ki bosta rekla: tukaj sem bil. Se pravi, da se interes, kaj naj bi bila pot, potovanje, kaj naj bi pravzaprav ti dalo v nekem smislu bogatenja, s temi stvarmi izgublja," pravi Mrevlje.

Morda bi bil čas, da naredimo korak nazaj in bolj polno kot v virtualnem zaživimo v realnem svetu.