Urbano starševstvo še nikoli ni bilo lažje ali bolj prilagodljivo

Oglasno sporočilo

CYBEXOV nov otroški voziček MELIO CARBON je odličen v vseh pogledih. Je izjemno lahek, zelo eleganten, sodobnega dizajna in povsem v skladu z inovativnostjo znamke. Ta voziček enostavnost in udobje mestnega življenjskega sloga še poveča – naj gre za vožnjo s tramvajem ali avtobusom, obisk trgovine ali pot na kratek oddih.

Foto: Alert d.o.o.

Zahvaljujoč uporabi inovativnih in edinstvenih materialov je voziček MELIO CARBON izjemno lahek, poleg tega pa vključuje tudi sistem za potovanja, zračno ergonomsko naslonjalo, možnost nastavitve varnostnih pasov z enim povlekom in ščitnik za sonce Supreme XXL. Voziček se lahko uporablja od otrokovega rojstva do približno tretjega leta starosti.

Vrhunska tehnologija

Voziček MELIO CARBON je izdelan iz inovativnih karbonskih vlaken, zahvaljujoč katerim tehta samo 5,9 kilograma. S kombiniranjem vrhunskega dizajna in vrhunske kakovosti materialov je vožnja varna in stabilna, zahvaljujoč odličnemu videzu in detajlom izdelave pa voziček privablja poglede povsod, kamor se odpravite.

Sistem za potovanja

MELIO CARBON omogoča uporabo raznih delov sistema za potovanja na istem okvirju vozička, zaradi česar je najbolj praktična in najbolj prilagodljiva rešitev za vse mestne starše s hitrim urbanim življenjskim slogom. Sistem je zasnovan tako, da se lahko hitro in enostavno prilagodi starosti otroka, okvir vozička pa se lahko uporablja tudi v kombinaciji s posteljico Melio, avtosedežem in mehko različico košare Cocoon S. Poleg tega je voziček povsem združljiv z vsemi nagrajenimi avtosedeži CYBEX.

Zračen voziček tudi v najtoplejših dnevih v mestu

Voziček MELIO CARBON, opremljen z udobnim in zračnim mrežastim naslonjalom, omogoča pretok zraka tudi v najtoplejših dneh na mestnem asfaltu, da lahko malčki doživijo najboljše avanture na prostem ne glede na temperaturo okolja.

Voziček spremlja tudi Newborn Nest, majhno gnezdo za novorojenčke, s katerim so tudi najmanjši otroci zaščiteni in udobno nameščeni vse od prvega dne.

Za več informacij obiščite www.cybex-online.com.

***

O CYBEXU

Za CYBEX so najpomembnejši varnost, inovativnost in življenjski slog. Ta nemška znamka razvija izdelke, ki povečajo varnost in udobje vsakodnevnega življenja staršev in otrok. Vsi izdelki upoštevajo načelo inovativnosti CYBEX D.S.F., s katerim nastajajo edinstvene kombinacije prepoznavnega dizajna, najvišjih varnostnih standardov in pametne funkcionalnosti pod motom Za vse ljudi jutrišnjega dne.

Naročnik oglasnega sporočila je ALERT, D. O. O.