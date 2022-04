Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posnel je vrsto najbolj slavnih naslovnic revij in drugih zvezdniških portretov, med drugim je tudi avtor kultnega portreta princese Diane.

V četrtek je 79. letu starosti umrl francoski fotograf Patrick Demarchelier, ki je slovel predvsem po svojih fotoportretih. Pred njegovim objektivom je pozirala vrsta slavnih obrazov od popzvezdnic Beyonce, Madonne in Jennifer Lopez do princese Diane, ki jo je fotografiral za naslovnico decembrske številke revije Vogue leta 1991.

Diana je takrat o Demarchelierju dejala, da je bilo z njim delati sanjsko, sodelovanja z njim pa so se ob novici o njegovi smrti spomnile mnoge zvezdnice, med njimi manekenki Bella Hadid in Cindy Crawford ter igralka Kate Hudson.

Februarja 2018 je sicer časopis Boston Globe poročal, da je Demarchelierja sedem manekenk, ki so v preteklosti delale z njim, obtožilo spolnega nadlegovanja. On je to takrat zanikal, založniška hiša Conde Nast, ki med drugim izdaja revijo Vogue, pa je prekinila sodelovanje z njim.

