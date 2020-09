Tudi vi imate lahko kožo brez gub, mozoljev in podočnjakov

Si predstavljate, da bi lahko namesto kreme proti gubicam, vlažilne kreme, korektorja, podlage za mejkap oziroma pudra in nočne kreme uporabljali samo en izdelek? No, zdaj je to mogoče.

Trenutno najbolj zaželena pomlajevalna krema Lux-Factor 4D Hyaluron, ki je v rekordnem času navdušila že več kot 25 tisoč Slovenk, namreč zmore vse. Deluje že po dveh tednih uporabe in učinkovito gladi gube ter tanke linije okrog oči, ust in na čelu, ki se jim je po 30. letu starosti nemogoče izogniti. Prav tako pa pomaga tudi pri odstranjevanju mozoljev in poskrbi, da so vaši podočnjaki manj vidni. 100-odstotno naravna krema poskrbi, da je koža dobro navlažena, in preprečuje njeno izsušitev. Lahko jo uporabljate tako zjutraj kot zvečer in je tudi odlična podlaga za obstojen mejkap.

Pozabite na ogromno količino pudra in nadležno zakrivanje vseh nepravilnosti na obrazu s korektorjem, ki vaše stanje kože samo še izdatno poslabša. Privoščite si najboljše sestavine, ki so del kreme 4D Hyaluron, in že po dveh tednih uporabe bo vaša koža brez nepravilnosti, pomlajena in sijoča. Puder in korektor pa bosta postala samo še preteklost.

Pred in po dveh tednih uporabe kreme Lux-Factor 4D Hyaluron:

Zakaj jo obožujemo?

Koži na obrazu vrača svežino in mladosten videz ter najbolj učinkovito gladi gube, vsebuje pa tudi izredno kakovostno mandljevo olje, ki na naraven način nahrani kožne celice, spodbudi njihovo delovanje in tako izboljšuje strukturo kože ter poskrbi za njen enakomeren tonus.

Kako deluje?

Mikromolekulske mase aktivnih sestavin v kremiLux-Factor 4D Hyaluron prodrejo v globlje plasti kože, tako da z biotskim delovanjem v medceličnih membranah zapolnijo kožne gube od znotraj navzven. S tem poskrbijo za naravni učinek botoksa in mladosten videz kože. Patentirana formula 4D Hyaluron s preizkušenimi sestavinami spodbuja naravni proces obnavljanja povrhnjice, idealna kombinacija učinkovin pa ščiti kožo pred škodljivimi zunanjimi vplivi, zato je ob redni uporabi kreme 4D Hyaluron napeta in sijoča. Dodatni plus? Po redni uporabi kreme boste opazili tudi manj mozoljev, vaši podočnjaki pa bodo postopoma izginili.