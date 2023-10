Trojna korekcijska nega proti večjim nepravilnostim, madežem in ogrcem

Oglasno sporočilo

Foto: La Roche Posay Poslanstvo izdelka je zagotavljanje hitre in učinkovite nege problematične kože z vidnimi rezultati že po 8 urah. Glede na to, da se starostna meja mladih, ki se soočajo z nepravilnostmi na koži, vedno bolj niža, je ta inovativna formula primerna za uporabo že pri otrocih, od 10. leta starosti.

Novi Effaclar DUO+M je oblikovan na podlagi poznavanja mikrobioma kože in temelji na novi učinkovini Phylobioma. Ta formula omogoča ciljno usmerjen in učinkovit pristop v boju proti nepravilnostim, zmanjševanju nepravilnosti in posledičnih madežev na koži. Ključne sestavine - niacinamid (blaži znake nepravilnosti), procerad TM (ceramid proti medežem na koži) in Aquae Posae Filiformis (prebiotični delci, pridobljeni iz edinstvene termalne vode La Roche-Posay, ki pomaga pri ponovni vzpostavitvi ravnovesja) - so skbno kombinirane za zagotavljanje najučinkovitejših rezultatov.

IZBOLJŠANA RUTINA PROTI NEPRAVILNOSTIM

Poleg Effaclar DUO+M kreme iz La Roche-Posay laboratorija prihaja tudi nova različica Effaclar Penečega gela za čiščenje. Ta čistilni gel nežno očisti kožo, vidno zmanjša nepravilnosti in odstrani sebum, hkrati pa ohranja mikrobiom in zaščitno funkcijo kožne pregrade. Formula, ki čisti in izčisti kožo, je hipoalergena, nekomedogena in brez vonja. V kombinaciji z Effaclar DUO+M je Effaclar Peneči gel za čiščenje del dvostopenjske rutine za kožo, nagnjeno k nepravilnostim.

Foto: La Roche Posay DOKAZANA UČINKOVITOST PROTI NEPRAVILNOSTIM 66 % manj ogrcev*​ 44 % manj nepravilnosti*​ 45 % manj madežev na koži**​ *Klinične študije na 45 vprašanih, nanos enkrat dnevno, zjutraj, štiri tedne. **Klinične študije na 42 vprašanih, nanos enkrat dnevno, zjutraj, štiri tedne.

ZANESLJIVA POT DO BOLJŠE SAMOZAVESTI

Acne Vulgaris, ena najpogostejših kožnih težav po vsem svetu, prizadene 80 % najstnikov in 40 % odraslih1. Akne so pogost vzrok za nizko samozavest in močno vplivajo na duševno zdravje. Med ljudmi, ki jih ta težava doleti, se jih kar 35 % izogiba pojavljanju v javnosti, 43 % pa jih odkrito govori, da so akne in brazgotine na koži negativno vplivale na sklepanje odnosov. Izredno pomembno pa je, da jih zdravimo po priporočilih dermatologov.

Če želite, da vaša koža v prihajajočem obdobju zasije, je sedaj prava priložnost, da Effaclar DUO+M postane vaš zaveznik v boju proti nepravilnostim, madežem in ogrcem. Več informacij o Effaclar Duo+M kremi in Effaclar Penečem čistilnem gelu kot tudi o celotni Effaclar liniji poiščite na uradni spletni strani znamke.

1. Karciauskiene J, Valiukeviciene S, Gollnick H, Stang A. Razširjenost in dejavniki tveganja za mladostniške akne med šolskimi otroki v Litvi: presečna študija. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014;28(6):733–740, Collier CN, Harper JC, Cafardi JA, Cantrell WC, Wang W, Foster KW, Elewski BE. Razširjenost aken med odraslimi osebami, starejšimi od 20 let. J Am Acad Dermatol. 2008;58(1):56–59

Naročnik oglasnega sporočila je L'OREAL ADRIA d.o.o.