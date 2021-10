Toplejše zemeljske barve in opazni modni dodatki

Oglasno sporočilo

Zakorakali smo v jesen in prvi hladnejši dnevi so tu. Idealna priložnost, da znova obujemo toplejšo, obutev, kot so gležnjarji, nizki in visoki škornji, ter zasijemo v vseh barvah jeseni ter čudovitih kombinacijah, ki nam jih omogoča ta sezona.

Letos je prva modna zapoved udobje in vsestranskost – praktičnost izbrane obutve in oblačil, zato bo letošnja jesen pisana na kožo vsem, ki jim bolj ustreza ležerni slog, hkrati pa še vedno želijo biti opaženi.

Nova Deichmannova kolekcija "Kamorkoli greš" je prav to: združuje udobje, sproščenost ter elegantne linije, ki jih dopolnjuje z vidnejšimi modnimi dodatki, kot so kovinske zaponke in zakovice, trendovske verižice ob strani in na vrhu ter svetleče zadrge. Navdih zanjo prihaja iz svobode gibanja, udobnosti koraka ter najnovejših modnih trendov, ki se zlahka prilagajajo vsakemu slogu in priložnosti.

OFFICE CHIC: SVETLEČE LOAFERKE

Vse ljubiteljice loaferk se bodo to jesen razveselile prekrasnih modelov z opaznimi verigami in zaponkami, ki bodo omogočile stilsko dovršen in še posebej poudarjen videz. Za piko na i si lahko izberete tudi svetleče, z videzom lakiranega usnja in morda celo takšne z debelejšim podplatom. To sezono loaferke navdušujejo s svežino in domišljeno izbranimi dodatki, ki bodo prepričali tudi tiste dame, ki se za zdaj še niso odločile za ta tako priljubljeni in udobni tip obutve.

OXFORDSKI SLOG: KOMBINIRAMO GA LAHKO Z VSEMI OBLAČILI

Za v šolo ali na predavanja, za vsakdanjik v pisarni ali pa popoldanske opravke – oxfordke so prava izbira ne glede na priložnost. Omogočajo neskončno število kombinacij, saj odlično pristajajo hlačam ali krilu, obleki, kostimu ali bolj športnemu videzu, poleg tega pa so tudi izjemno udobne in v njih zlahka preživiš ves dan kot na oblačku. Prepričala vas bo njihova vsestranskost, v letošnji sezoni pa prihajajo v najrazličnejših jesenskih – zemeljskih odtenkih, pa tudi v izvedbi z debelejšim podplatom ter minimalističnimi dodatki ob strani.

ŠPORTNI LOOK: MODNE SUPERGE ZA UDOBEN KORAK

Minili so časi, ko smo o supergicah razmišljale samo kot o obutvi za šport. Modne superge že nekaj let postavljajo nove mejnike trendov in odlično ustrezajo predvsem tistim, ki jim udobje pri izražanju sloga pomeni zelo veliko, hkrati pa še vedno želijo biti v koraku z modo. Srečujemo jih na modnih brveh, na ulici in tudi kot obvezen del garderobe modnih vplivnic. Postale so del osebnosti, izvirnega in prepoznavnega sloga, saj z njimi nadgradimo skoraj vsak stajling, ki ga bo želela posnemati vsaka.

Za letošnjo jesen lahko izbirate med številnimi modeli, kjer se prelivajo jesenski odtenki v kombinaciji s svetlečimi, srebrnimi, sivimi ali zlatimi minimalističnimi dodatki. Višja platforma se spet vrača, prav tako malo bolj izstopajoče vezalke. Izberite si svoje najljubše in nadgradite svoj slog!

NEPOZABNI VIDEZ Z NIZKIMI ŠKORNJI IN GLEŽNJARJI V CHELSEA SLOGU

Znova je tu slog nepozabni chelsea, ki ga lahko kombiniramo prav z vsem. Z daljšimi krili ali oblekami v toplih jesenskih barvah bomo s prekrasnimi modeli v tem slogu naredile piko na i, prav tako jih bomo lahkoto vključile v bolj elegantni večerni stajling. Izberite sijajni klasični slog brez posebnih dodatkov v beli ali črni barvi ali pa se odločite za modele, ki so še posebej poudarjeni z miniaturnimi zaponkami, okrasnimi elementi na vrhu in ob robu ali pa z okrasno zadrgo v srebrnih, zlatih ali kovinskih odtenkih.

BELA ELEGANCA: NIZKI ŠKORNJI S POUDARJENO ZAPONKO

Prisegate na temnejše barvne tone, ko se začne jesenska sezona? Poskusite nekaj drugačnega in zablestite z nepričakovanim stajlingom. Z izborom škornjev v svetlejših odtenkih letos zagotovo ne boste zgrešile, saj sta bela in bež barva ustvarjeni za to, da privabljata poglede in dajeta navdih za najlepše stajlinge. Popolnoma beli nizki škornji v klasičnem ali chelsea slogu bodo ustvarili odlično razpoloženje tudi takrat, ko zunaj ne bodo najlepše vremenske razmere!

Kolekcija je že na voljo v vseh poslovalnicah Deichmann po vsej Sloveniji. Ogledate si jo lahko tudi na spletnih straneh www.deichmann.com.

Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN, D. O. O.