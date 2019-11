Top manekenke so knežje mesto spremenile v pravljico

Oglasno sporočilo

V četrtek zvečer je bila osrednja modna predstavitev v knežjem mestu, v Celju. Odlična ekipa manekenk in manekenov, ki so bili zimsko obarvani, je predstavila zadnje trende za jesen in zimo 2019/2020, s čudovitim prazničnim pridihom in čarobnostjo adventnega časa. Modno zgodbo so spisali z odličnimi, uveljavljenimi slovenskimi oblikovalci, z uspešnimi prodajnimi kolekcijami in trgovinami, ki sooblikujejo modno podobo.

Trendi v adventnem času in pozimi

Modno občinstvo je bilo očarano nad modnimi kombinacijami in kolekcijami, ki so jih pripravili modni oblikovalci, lastniki trgovin. Med manekenkami in manekeni smo opazili nekaj najvidnejših modelov, ki sooblikujejo slovensko modno sceno. Med temi so bile vedno elegantna in graciozna Iryna Osypenko, Špela Gosnik, Lara Kolar in Nely Slokan, ki gotovo spadajo med najobetavnejša modna imena prihodnosti. Jože Mastnak je dokazal, da je odličen tudi na brvi, ne samo v resničnostnih šovih. Matjaž Kumelj je navdušil z glasbenim nastopom Fly Me To The Moon in očaral.

Predstavili so kolekcijo oblačil za proti čas, za vsakdanje potepanje po mestu ter oblikovanje celostne podobe, ki je zanimiva, dodelana, z atraktivnimi modnimi dodatki, kot so pasovi, torbice in nakit. Kolekcije za šport, ki vedno bolj zavzemajo modni piedestal, so predstavili z atraktivnim tekaškim programom v turkizno modri in vijoličasto-modri kombinaciji ter s kolekcijo za smučanje za zimo 2020 v kombinaciji temnomodre in intenzivnih barv svetlozelene, turkizne, vijoličaste in rožnate z ekološkim krznom. Dih jemajoče so bile kolekcije za praznične dni v kombinaciji črne, tkanin v sijaju kovin in zlata.

Praznični pridih bleščic

Modna revija je predstavila filmske zapise odličnih lokacij v knežjem mestu in zadnji model vozila BMW 8. To je drzen, urban lepotec, ki se je obsijan modno bohotil, v ozadju z žuborenjem petindvajsetih vodometov na osrednjem Krekovem trgu, pred vstopom v pompozni Celjski dom, sredi mesta, ki deluje kot pravljična graščina.

Celotno dogajanje je bilo obarvano s filmskimi zapisi odličnih lokacij v mestu in povezano v modne zgodbe. Revijalni prostor je navdušil s sceno tisočerih zvezd, ki jih je ustvarila velika kristalna krogla.

Odlična slovenska oblikovalka Jolanda Thaler, ki ustvarja že več kot 30 let, nam je povedala: "Modne zgodbe so zelo pomembne za razumevanje modnih oblačil in oblikovanje celostne podobe posameznika. Pomembno je, kaj in kako damo nase. Slovenci se oblikovanja svoje podobe šele učimo. Premalo smo samozavestni." Eden od mlajših sodelujočih Matic Vizjak, proizvajalec vin ChillI wine, ve, da je treba biti urejen. Z dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje je pompozno predstavil kulinarično druženje z vini Chillino in protokol, ki je obiskovalce navdušil. Druženju so dodali tudi kulinarično gastronomsko noto. Vizjak pravi: "Z modo gredo tudi izbrana vina, vedno malo, za notico, pikantna, da dražijo."

Slovenski oblikovalci uspešni v predstavitvi modnih trendov

Nataša Berginc, lastnica blagovne znamke And by Andraž, je poudarila, kako pomembno je biti del dogajanja, pripraviti kolekcije in jih predstaviti svojim kupcem. Vladimira Skale, že dvaindvajset let organizatorka modnega dogodka Modni navdihi, je poudarila, da so modni spektakli poklon ustvarjalcem, zvestemu modnemu občinstvu in priložnost, da slovenski prostor predstavi vizijo mode, ki je realna, na policah trgovin. Modna oblačila, ki jih ljudje iščejo in po katerih hrepenijo, lahko tako izberejo, kupijo in nosijo.

