To so sestavine, ki jih mora vsebovati vaša krema proti gubam

Oglasno sporočilo

1. Hialuronska kislina

Ta sestavina lahko močno izboljša teksturo in videz vaše kože. Hialuronska kislina v telesu ves čas razpada, zato vam priporočamo redno uporabo izdelkov, ki jo vsebujejo.

Kako deluje:

Vaše telo je sposobno proizvajati hialuronsko kislino. Je naravna snov, ki lahko pomaga pri zadrževanju vlage in proizvodnji kolagena. Pomaga pa tudi vzdrževati prožno kožo in skrbi za obnavljanje tkiva.

Priporočamo:

Hialuronska kislina ali HA je postala glavna sestavina številnih izdelkov za nego kože, zaradi česar so se raziskave osredotočile na uporabo HA v lepotnih in zdravstvenih dopolnilih, zlasti tistih, ki so namenjeni boju proti staranju. Preizkusite kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki vsebuje hialuronsko kislino evropskega porekla. S svojo neoporečno kakovostjo prodre v globlje plasti kože in zapolni gube od znotraj navzven. Koža tako zasije v svežem in mladostnem videzu.

2. Mandljevo olje

Vaša koža nujno potrebuje negovalno in hranilno olje. Naravne sestavine mandljevega olja nudijo koži prijazne prednosti, ki občutno zmanjšajo pojav gub. To olje iz mandljev vsebuje veliko antioksidantov – predvsem je pomemben vitamin E, ki se bori proti gubam s preprečevanjem razgradnje kolagenskih vlaken kože. Prav tako olje vsebuje omega-3-maščobne kisline, ki jih vaša koža potrebuje v vsakem obdobju, saj izboljšajo njeno čvrstost in tonus.

Priporočamo:

Danes že obstaja široka paleta kozmetičnih izdelkov, ki odpravljajo težave s staranjem kože. Prvo pravilo pri nakupu kreme je, da poznate sestavine, ki jih potrebuje vaša koža, in jih tudi uporabljate. Le tako boste namreč preprečili prehitro staranje kože in podaljšali njen mladostni videz. Lux-Factor 4D Hyaluron vsebuje patentirano formulo, obogateno s kakovostnim mandljevim oljem. Z redno uporabo koži vrnemo mladostno čvrstost in enakomeren tonus kože.

3. Vazelin

Običajno se vazelin uporablja kot balzam za razpokane ustnice. Prav tako pa je primeren tudi za gube, saj izjemno vlaži kožo. Na koži naredi film iz vazelina, ki zadrži vlago in prepreči njeno izgubo ter tako ohranja kožo hidrirano in elastično.

Uporaba:

Uporaba vazelina preprečuje prezgodnje gubanje kože. Zjutraj in zvečer kremo z vazelinom nanesite na obraz, ob redni uporabi pa bo vaša koža postala mehkejša in bolj sijoča.

Priporočamo:

Vazelin s svojim blagodejnim delovanjem pomaga koži pri obnovi povrhnjice po poškodbah, odpravlja vneto stanje kože in jo na splošno zdravi. V kremi proti gubam 4D Hyaluron vazelin pomaga pri trajni zaščiti kože pred škodljivimi zunanjimi vplivi in tako preprečuje nastanek novih gub.

Bi želeli tudi vi preizkusiti trenutno najbolj zaželeno pomlajevalno kremo? Krema Lux-Factor 4D Hyaluron je na voljo samo na spletu (naročite jo lahko na Lux-Factor.com ali po telefonski številki 01 777 41 07). Vse stranke pa imajo tudi 30-dnevno GARANCIJO, ki jim omogoča, da lahko kremo v roku 30 dni od prejetja paketa, če iz kateregakoli razloga z izdelkom ne bi bili zadovoljni, vrnejo in se jim vrne denar.

Naročnik oglasne vsebine je Lux Factor.