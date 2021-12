To so ličila, ki bodo v vas prebudila pravo praznično vzdušje

Oglasno sporočilo

Naj vaš obraz ta december zasije z nego in novimi ličili Collistar. V mestih in domovih se čuti praznični pridih, ki prinaša toplino v naša srca. Prav tako se prebuja želja in odpira priložnost, da je vaš videz ta mesec bolj drzen in da mu dodate kanček prazničnega vzdušja. Pa naj bo to z bleščečim krilom ali vpadljivimi senčili za oči. Čeprav je decembra vse lepo in prijetno, pa koža v hladnih dneh potrebuje malce več pozornosti kot običajno.

Zaprisežena uporabnica izdelkov Collistar in lepotna gurujka Nika Ambrožič Urbas je razkrila svojo zimsko rutino, s katero je pripravljena na vse nove dogodivščine.

Najprej nega: vaša primarna skrb

Zimski dnevi s svojimi hladnimi toni od vas zahtevajo malo več poudarka in varnosti, ko gre za nego kože. Ta izgubi svoj naravni sijaj, ki ga lahko kadarkoli nadomestite s kakovostnimi izdelki Collistar. Inovativna linija Collistar Pure Active Vitamin C vsebuje Collistar serum Vitamin C + Alpha-Arbutin, ki v povezavi s kremo Collistar Vitamin C + Ferulinsko kislino poskrbi za dvojni učinek navlažitve in zmanjša znake utrujenosti. Izdelka delujeta izjemno globoko in skrbita za negovano kožo tudi od znotraj.

Zdravje je na prvem mestu

Poleg pravilne nege je zelo pomembno, da se do svojega telesa obnašate pravilno, ker je koža odraz vašega zdravja. Nika pravi tako: "Bodite pozorne na prehrano, saj boste že s tem koži pomagale pri obnovi." Prav tako se zaveda, da za dobro nego ne potrebuje velike količine izdelkov, le nekaj kakovostnih zaveznikov. Njena nega pa vsekakor vsebuje izdelke iz linije Pure Active Vitamin C: "Recimo, da je pet izdelkov tista osnova, ki ti že lahko omogoči popolnoma kakovostno nego. Potem pa je vse odvisno od discipline in načina življenja." Lep zaključek videza doseže s kompaktnimi in sijočimi ličili Collistar.

Za popoln sijaj poskrbijo ličila Collistar

Nova prenovljena premium linija ličil Collistar je tu za posameznice vseh polti in starosti, ker se Collistar zaveda, da mejkap odpira pot do svobodnega izražanja. Odlikujejo jo razkošne čutne teksture, izjemno udobje in dolgo obstojni učinek. Prav tako ne vsebuje silikonov in alkohola ter ima zagotovljeno sledljivost sestavin. Nova široka paleta barv je ujeta v obstojnih senčilih za oči, volumenskih glosih za ustnice, rdečilih za lica in kompaktnih pudrih.

Iščete pravo kombinacijo zase?

S tako pestrim izborom barvnih odtenkov ličil bo vsaka našla kombinacijo, ki bo izpostavila njene prednosti. Nika Urbas tako najraje udaren rdeč lip glos pospremi z diskretno zasenčenimi vekami. Tako večji poudarek nameni ustnicam in z vekami doseže pravo ravnovesje. Posameznicam olivne polti kože pa svetuje: "Najpomembneje je, da tudi pozimi ohranite svoj glavni atribut, to je videz kože, ki jo je pobožalo sonce. Posegajte po tekočih podlagah, ki imajo zlat podton, lahko pa se poigrate tudi z nežnim slojem bronzerja."

Več nasvetov za nego in ličenje lahko spremljate na Instagram profilu Collistar Slovenija.





Želite v praznično vzdušje popeljati tudi svoje bližnje in jih obdariti s prav posebnim lepotnim darilcem? Collistar je za praznične dni pripravil čudovite darilne pakete z lično kozmetično torbico ter maskaro in negovalnimi izdelki, ki bodo razveselili vsako ljubiteljico lepote. Najdete jih v vseh parfumerijah Muller, a pohitite, saj so zaloge omejene.

Naročnik oglasnega sporočila je COLLISTAR.