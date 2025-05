Syoss je s senzorskim doživetjem proslavil ponovno lansiranje izdelkov YOU INTENSIFIED

Syoss, kultna blagovna znamka za nego las z japonskimi koreninami, je dosegla pomemben mejnik v svoji zgodovini s ponovno predstavitvijo izdelkov v treh linijah, Color , Care in Styling , pod sloganom YOU INTENSIFIED. Ta prenova blagovne znamke je bila obeležena z vznemirljivim dogodkom v zagrebški Laubi, ki je združil ljubitelje lepote, med drugim Gajo Hribernik , Tino Mentol , Saro Vrecko , Marka Vuletića , Kosto Miljkovića in druge.

Obiskovalce je to veččutno potovanje popeljalo skozi pet edinstveno zasnovanih območij, ki odražajo globino in intenzivnost izkušnje Syoss, pri čemer je bilo vsako območje oblikovano za aktiviranje različnih čutov: dišeči hodnik kot aromatični sprejem, ki prikliče intenzivnost Syossa, zvočna oaza ASMR, polna zvokov česanja las, striženja in izpiranja z vodo, vizualna soba s hipnotičnimi prikazi, taktilno območje za odkrivanje novih izdelkov Syoss ter okusno območje, navdihnjeno z japonskim izvorom Syossa.

Novi navpični logotip, navdihnjen s tradicionalnim japonskim pisnim sistemom tategaki, in krog Ensō, simbol elegance in nepopolnosti, utelešata Syossovo predanost razvoju in pristnosti. Ponovna predstavitev vključuje tri ključne kategorije izdelkov, Color, Care in Styling – vsaka je zasnovana za doseganje salonskih rezultatov doma.

Linija Color z napredno formulo zagotavlja do sto dni živahne intenzivnosti s stoodstotnim prekrivanjem sivih las. Formula, obogatena s keratinom, poskrbi za močnejše in nahranjene lase. Linija Care, ki jo vodi prenovljena linija Intense Keratin, vsebuje najvišjo koncentracijo keratina v zgodovini Syossa, popravlja lomljive lase in jih naredi do 20-krat bolj odporne*. Linija Styling združuje drzne učinke oblikovanja z aktivnimi negovalnimi sestavinami, kot sta niacinamid in pantenol, kar zagotavlja dolgotrajne pričeske z razkošnim dišečim zaključkom.

V središču ponovne predstavitve je linija Syoss Intense Keratin, zvezda kategorije Care. Ta linija vključuje šampon, balzam in masko za lase z do 15-odstotno koncentracijo keratina. Linija Keratin popravlja in krepi poškodovane lase od znotraj navzven ter zagotavlja bolj sijoče rezultate.

Izdelke Syoss najdete na policah vseh večjih trgovin in drogerij.

*intenzivni regenerator v primerjavi z neobdelanimi lasmi

