Štiri popolne kombinacije torbic in čevljev, s katerimi bomo zablestele v tej sezoni

Oglasno sporočilo

Odkrivamo prekrasne kombinacije torbic in čevljev, s katerimi boste zablestele v prvih toplejših dneh. Od športne elegance, ženstvenih pastelnih odtenkov do klasičnih modelov in šik kombinacij – letos lahko v Deichmannu najdemo najboljši izbor obutve in modnih dodatkov.

Nestrpno smo čakale malce toplejše dni in uživanje v sončnih dneh, zato so tu pripravljene štiri modne kombinacije, ki jih bomo z veseljem nosile to sezono. Od elegantnega poslovnega stajlinga do športnih kombinacij za sproščene proste popoldneve ali konce tedna. Ne glede na to, kam se bomo podale, bomo zagotovo potrebovale tudi posebne modne dodatke za piko na i. Za vas smo zato pripravili najlepše kombinacije, ki smo jih našli v Deichmannu po zelo ugodnih cenah.

NEŽNO IN ŽENSTVENO

To pomlad se vračajo in nas ponovno navdušujejo priljubljene slingback sandale, zdaj v še več barvnih odtenkih in raznolikih petkah, zlasti priljubljene so takšne z blok peto. Čeprav v poletni kolekciji slingback sandal s peto lahko najdete več živahnejših barv, se nam zdijo izbrane sandale v nežni bež barvi popoln izbor za vaše vsakodnevne opravke v stilu. Idealno jih lahko kombinirate z malo torbico v ujemajoči se barvi za prekrasen, ženstven in eleganten stajling, ki bo zagotovo pritegnil marsikateri pogled.

POMLAD V IGRIVIH ŽIVAHNEJŠIH BARVAH

Pomlad vedno prinaša novo energijo, optimizem in živahne barve. Če smo se pozimi in na začetku pomladi kar navadile na bolj nevtralne ali hladnejše odtenke, je zdaj končno čas, da si bolj živahno obarvamo vsakdan in popestrimo svoj stajling. Pomladnega prebujanja si tako ali tako sploh ne moremo predstavljati brez barv, letos pa so te še posebej modne.

Tokrat smo izbrali igrive rumene odtenke, ki kar kličejo po soncu, tudi če nas doleti kakšna poznopomladanska ali zgodnjepoletna ploha. Topla rumena je odlična za kombiniranje in bo kmalu postala vaš priljubljen izbor za pijačo s prijateljicami oziroma aktivno popoldne ali pa ležeren dodatek stajlingu za v službo. Modne superge v tem odtenku se bodo odlično podale k džinsu, pa tudi k oblekam ali krilom in pričarale tisto piko na i igrivi pomladni kombinaciji.

BREZČASNA ELEGANCA

Letos se ponovno vračamo k brezčasnim stajlingom s pridihom retro glamurja. Zablestite to pomlad v elegantnih ženstvenih modelih, ki smo jih našli prav v Deichmannu, in s slogom, s katerim boste vedno v trendu. Naš izbor so prekrasni natikači s pentljo iz satena, ki jih zlahka kombiniramo z džinsom, kratkimi hlačami in krili, če dodamo še ujemajoči se klobuček, pa bo naš stajling popoln. Mala črna torbica z minimalističnim kovinskim dodatkom je modni kos, ki bo še posebej poudaril prefinjeno eleganco vsake oprave.

RAZIGRAN ŠPORTNI SLOG

Pomladno sonce je navdih za ležeren športni slog s pridihom razigranosti, pri katerem ne smejo manjkati krasne modne superge. Bele superge so nedvomno v trendu že nekaj sezon zapored, letos pa prihajajo s simpatičnimi minimalističnimi dodatki. S prelepimi modnimi supergami blagovne znamke Nike s hologramskimi odtenki boste kar zasijale na soncu, v kombinaciji z ujemajočo se športno torbico Kendall+Kylie v prav tako hologramskih bleščečih barvah, udobnimi športnimi oblačili ali hlačami iz džinsa pa bo vaš videz popoln – urban in hkrati ženstven.

Za še več navdiha pokukajte na spletno stran www.deichmann.com ter poiščite popolne kombinacije za to pomlad in poletje, vabljeni pa tudi v vse poslovalnice Deichmann po vsej Sloveniji.

Naročnik oglasnega sporočila je Deichman.