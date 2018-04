Spoznajte Sophio, manekenko z eno obrvjo

Mlada manekenka Sophia Hadjipanteli je postala hit na družbenih omrežjih zaradi svojih močnih obrvi, ki so tako goste, da tvorijo kar eno samo.

Sophia obožuje svoje obrvi. Foto: Instagram

Ko si je 21-letna Sophia Hadjipanteli svoje naravno svetle obrvi po nesreči pobarvala na temno, je postala velik hit na Instagramu.

Ravno zaradi dejstva, ker sprejema svoje obrvi takšne, kot so, in jih celo poudarja, si je nabrala že več kot 165 tisoč sledilcev, med katerimi je veliko takih, ki ploskajo njeni samozavesti in pogumu, seveda pa se najdejo tudi takšni, ki pod njene fotografije objavljajo krute komentarje.

"Kako so lahko dlake na obrazu - ali kjerkoli - ogabne?" se sprašuje Sophia in dodaja, da imajo vsi v njeni družini od nekdaj tako močne obrvi, zato se zaradi njih nikoli ni sramovala, zato ne razume, zakaj tako zelo motijo druge.

"Verjetno ste na drugi strani sveta in me nikoli v življenju sploh ne boste videli," je povedala vsem kritikom.

Hkrati pa ne dovoli, da bi negativna mnenja drugih ljudi vplivala nanjo, saj so bile močne in izrazite dlake vedno del kulture Bližnjega vzhoda. "Vsak z Bližnjega vzhoda me lahko razume."

"Sama menim, da je moj obraz s takšnimi obrvmi videti bolje," je še povedala in dodala, da je svojo obrv ljubkovalno poimenovala Veronika.

