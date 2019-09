Sončna očala, ki so obnorela Ljubljančanke!

Oglasno sporočilo

Vsi modni privrženci in tisti, ki sledijo družabni sceni, vedo, da se je stanje na trgu v zadnjih nekaj letih resnično spremenilo. Fizične prodajalne je dohitelo in na mnogih področjih prehitelo spletno trgovanje, ki ponuja edinstveno možnost, da želeni izdelek naročite z enim samim klikom iz udobja vašega naslonjača, in prav tja vam vse naročeno v nekaj dneh tudi dostavijo. Seveda pa to ni edina prednost spletnega nakupovanja, ki so jo v največji meri prepoznali milenijci – izdelki, ki so na voljo v virtualnih prodajalnah, namreč tudi niso podvrženi davkom in raznim pristojbinam, zato v večini primerov zanje plačamo najugodnejšo ceno; ceno, ki je v neredkih primerih kar nekajkrat nižja od tiste, ki zanje velja v fizični prodajalni.

Nove generacije kupcev vedo, da za kakovostne in dobre stvari ni treba plačevati enormnih cen. Te so v preveč primerih precenjene in drage kot "suho zlato", pri tem pa dejansko plačate samo njihovo ime. To še posebej velja za trg očal, ki so nujna dobrina, a vse prepogosto razumljena in obravnavana kot razkošje, zato se kaj lahko zgodi, da boste za želeni model morali odšteti celo premoženje. Na srečo pa se časi spreminjajo in dober dokaz za to, da se stvari odvijajo na bolje, je svetovna blagovna znamka očal Maus Maky, pri kateri so za nedavno kampanjo najeli nekaj znanih obrazov iz sveta influencerstva, med njimi Karlo Zelić, znano pod imenom Superbabe Killah.

Foto: Maus Maky

Osnovna ideja in poslanstvo, ki se skriva v ozadju omenjene blagovne znamke, je, da si lahko privoščite razkošje in vrhunsko kakovost po povsem običajnih cenah; po cenah, ki se bodo vašega proračuna zgolj bežno dotaknile in ga nikakor obremenile. Pot do končnega izdelka, ki se na trgu tako po videzu kot po kakovosti lahko kosa z najboljšimi in najbolj cenjenimi modeli, zagotovo ni bila enostavna, a rezultat predstavljajo cenovno nadvse ugodna očala, ki vam bodo služila sezono za sezono.

Foto: Maus Maky

Modeli, med katerimi lahko vsakdo najde enega zase

Modeli so razdeljeni v več značilnih linij, od katerih se vsak od njih zgleduje po klasičnih ikoničnih okvirjih, kot so denimo aviator, okrogla, cat-eye in podobno. Skupaj s kakovostnimi in premium materiali, iz katerih so ta očala izdelana - sem sodijo ročno polirani italijanski acetat, leče iz pravega stekla in japonsko nerjaveče jeklo - vas bodo prepričale tudi številne podrobnosti, ki ta očala postavljajo ob bok najbolj priznanim blagovnim znamkam. Perforirani detajli na okvirju, vgravirano ime blagovne znamke na mostičku ... In kar je najboljše od vsega: cene za ta očala se gibljejo okoli 40 evrov po modelu, ker pa so odposlana iz sosednje Hrvaške, so vam na dom dostavljena v samo 1-2 delovnih dneh. Plačilo po povzetju.

Foto: Maus Maky

Naročnik oglasnega sporočila je Penicillin Digital Consulting.