Slovenska inovacija z aktivnim kisikom podira mejnike naravnega zdravljenja

Pri iskanju kakovostnih in inovativnih izdelkov za nego in zdravljenje kože se lahko opremo na naravo. Za posebno učinkovitega se je na tem področju izkazal aktivni kisik, ki je osnovna sestavina izdelkov za nego kože, nohtov in ustne votline slovenskega podjetja Enikam . Zaupajo mu tudi številni znani Slovenci.

V času, ko je pot do zdravnikov in zobozdravnikov močno otežena, je ključno, da imamo dostop do varnih izdelkov za zdravje in samozdravljenje.

Slovensko podjetje Enikam ponuja idealno rešitev z izdelki na osnovi aktivnega kisika, ki rešujejo številne težave na koži, nohtih in v ustni votlini. S svojimi inovativnimi izdelki omogočajo nov in učinkovit pristop pri reševanju različnih težav.

Podjetje Enikam je vseskozi usmerjeno v inovativnost in takšni so tudi izdelki. Njihove izkušnje s področja farmacije in medicine jim pomagajo uresničevati njihovo vizijo: pomagati čim večjemu številu ljudi in jim nuditi strokovno podporo, saj so mnogi s težavami prepuščeni sami sebi ali zavedeni s poplavo nepravih informacij.

Ali ste vedeli? S težavami nohtov se srečuje več kot 35 % ljudi, kože kar 45 % ljudi, s problematiko ustne votline pa več kot 55 % ljudi.

Izstopite iz začaranega kroga

Ko se pojavijo glivične okužbe, težave s kožo, kot so akne, dermatitis in luskavica, se zatečemo k zdravniku, kar pa je v tem času precej oteženo, zato je zdravljenje, ki sicer potrebuje takojšen odziv z ustrezno terapijo, prestavljeno. Težave ostajajo in nemalokrat so za posameznike zelo moteče in nadležne.

Je pa tovrstno zdravljenje povezano še z eno težavo: številne terapije imajo veliko neprijetnih stranskih učinkov. Tukaj se začne začaran krog nenehnega zdravljenja, saj se ob prekinitvi terapije težave pogosto ponovijo. To je značilno predvsem pri zdravljenju luskavice in glivičnih obolenj, za katere sami ne najdemo pravega pristopa.

In to je glavna prednost izdelkov podjetja Enikam: zasnovani so tako, da so varni in dostopni vsem, ki se srečujejo z različnimi težavami. Izdelki se lahko uporabljajo vsakodnevno, dolgotrajno brez neželenih učinkov in alergij.

Kakšna je skrivnost njihovih izdelkov?

Inovativnost in neprimerljivost izdelkov OXILVER® in OROXID® sta zapisana v njihovi sestavi, ki temelji na delovanju aktivnega kisika v kombinaciji z ustreznimi in visokokakovostnimi sestavinami. Tako se učinki posameznih sestavin dopolnjujejo in hkrati zagotavljajo visoko čistost, varnost in podobnost delovanja z biološkim sistemom našega telesa.

Aktivne kisikove spojine so pridobljene s posebnim postopkom in predstavljajo najboljši približek oksidnim spojinam, ki jih proizvaja naš imunski sistem. Tehnološki postopek je zelo zahteven in so ga razvijali več let, da so dejansko dobili čistost in želeno stabilnost končnih izdelkov. Izdelki OXILVER® in OROXID® so edini registrirani in certificirani izdelki na osnovi aktivnega kisika na evropskem tržišču, formulacije in postopki pa so patentno zaščiteni.

Izdelki OXILVER® in OROXID® so osredotočeni na lajšanje treh temeljnih težav, s katerimi se srečuje veliko število ljudi: nego kože, nohtov in ustne votline.

ZA NEGO KOŽE

Pozimi je koža izpostavljena različnim vremenskim vplivom in temperaturnim spremembam. Suh in topli zrak doma kožo izsušita in dražita, sledi na koži pa pustita tudi mraz in veter. Prav zato v tem letnem času potrebujejo drugačno nego, še posebej tisti, ki se srečujejo z dermatitisom, luskavico, ekcemi in rdečico, saj se jim stanje v tem času pogosto poslabša.

Dodatne nevšečnosti nam letos povzročajo tudi zaščitne maske, pod katerimi se lahko pojavijo kožni izpuščaji, srbečica ali celo akne. Toplo in vlažno okolje pod masko je idealno za razmnoževanje bakterij, ob trenju tkanine ob kožo pride do poškodbe povrhnjice, svoje pa prispeva tudi pomanjkanje kisika.

Izdelka OXILVER® Skin pršilo in gel sta namenjena negi zdrave kože ali kot pomoč pri negi nečiste, suhe, pordele, razdražene in občutljive kože, ki je pogost sopojav pri aknah, ekcemih, vnetjih, luskavici in drugih. Površino očistita, navlažita, pomirjata, oksigenirata in obnavljata.

ZA NEGO NOHTOV

Glivične okužbe nohtov so zelo trdovratne in zahtevajo posebno nego. Okužbe se običajno začnejo med prsti, nato pa se razširijo tudi na nohte. Nohti, okuženi z glivicami, se obarvajo rumeno, zeleno ali celo rjavo oziroma črno, se zadebelijo, postanejo lomljivi in hrapavi. Koža na stopalih postane srbeča, razpokana in pordela, lahko se pojavi tudi neprijeten vonj.

Izdelek Oxilver® Nail solution na osnovi aktivnega kisika zagotavlja zdrav videz kože in nohtov. Deluje blago antiseptično in pomaga pri težavah z nohti, ki nastanejo kot posledica raznih sprememb (bakterijska ali glivična okužba, poškodba, pri luskavici…).

ZA NEGO USTNE VOTLINE

OROXID® se uporablja za vzdrževanje ustne higiene in zdravih dlesni ter kot pomoč pri vnetnih stanjih v ustni votlini. Na voljo je v dveh jakostih. OROXID® forte je namenjen za intenzivno ustno higieno in zdravljenje težav v ustni votlini pri odraslih, kadilcih, kroničnih bolnikih itd. OROXID® sensitiv je primeren za dnevno ustno higieno in občutljivejšo ustno sluznico pri otrocih, bolnikih po kemo- in radioterapijah itd. Inovativna oblika pršila omogoča enostavno uporabo doma in na poti.

OROXID® oralna raztopina se razlikuje od običajnih ustnih vod, ker ne vsebuje klorheksidina in alkohola. Je varen in primeren za odrasle in otroke ter za kratkotrajno in dolgotrajno uporabo.

OROXID® je edina oralna raztopina z visoko prečiščenim vodikovim peroksidom, ki je skladna z evropskimi stomatološkimi smernicami, katera priporočajo spiranje ustne votline pred obravnavo v ambulantah z vodikovim peroksidom za zmanjšanje virusnega bremena (Priporočila SZZZZS za delo v času epidemije Covid 19 v zobozdravstveni ordinaciji). Uporablja se lahko za dezinfekcijo ustne votline pri virusnih in bakterijskih okužbah.