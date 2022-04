Škandalozno zakulisje priljubljene modne znamke #video

Foto: Guliverimage/AP

V 90. letih in začetku novega tisočletja so bila oblačila modne znamke Abercrombie & Fitch med mladimi tako v ZDA kot drugod po svetu izjemno priljubljena. Znamka je veljala za simbol "kul mulcev", svoj imidž so gradili s fotografijami polgolih postavnih mladeničev in mladenk ter močnim poudarjanjem spolnosti v svojih oglasih in ekskluzivnostjo, ki naj bi veljala za njihova oblačila. Tako zaradi cene, ki ni bila povsem nizka, kot zaradi modelov, ki niso pristajali vsakomur oziroma so bili oblikovani s "popolno postavo" v mislih.

Ves ta čas pa je bila podoba znamke v zakulisju veliko temačnejša, informacije o tem pa so sčasoma začele curljati v javnost. Vse to zdaj povzema novi Netflixov dokumentarec White Hot: The Rise and The Fall of Abercrombie & Fitch.

Dokumentarec se osredotoča na vrsto škandalov, sredi katerih se je znamka znašla. Prvič so se pod drobnogledom javnosti znašli leta 2002 zaradi majic z napisi, ki so se neposredno posmehovale Azijcem, leta 2004 pa je bila proti njim vložena tožba zaradi diskriminacije temnopoltih in ljudi latinskega ter azijskega porekla.

Zaposlovali le ljudi s "pravim" videzom

Več nekdanjih zaposlenih je v dokumentarcu spregovorilo o tem, da so v trgovinah zaposlovali le prodajalce "določenega videza", praviloma belce, pa še ti so morali zadostovati strogim kriterijem direktorja podjetja Mika Jeffriesa. Ta je tudi po omenjeni tožbi vztrajal, da preprosto ne želi, da so kupci v trgovinah Abercrombie & Fitch v stiku s prodajalci, ki se estetsko ne skladajo z vizijo modne znamke.

Foto: Reuters

Po tožbi leta 2004, ki so jo sklenili z zunajsodno poravnavo, se je podjetje sicer zavezalo, da bodo pri zaposlovanju bolj vključujoči, a je ostalo le pri besedah. Še nedavno, leta 2015, jih je tožila Američanka muslimanske veroizpovedi, ki je niso zaposlili, ker je nosila hidžab.

Spolno nadlegovanje na snemanjih

Škandali pa niso temeljili le na rasizmu in diskriminaciji. Slavni ameriški fotograf Bruce Weber, ki je bil zadolžen za vizualno podobo znamke, je bil obtožen spolnega nadlegovanja in zlorabe manekenov, ki jih je fotografiral. Med drugim so ga obtoževali, da se jih je na snemanjih neprimerno dotikal in nekatere vabil na večerje, če pa je kdo vabilo zavrnil, je kmalu zatem dobil odpoved.

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Ob odkrivanju temne plati nekoč tako zelo priljubljene znamke je ta začela prodajno in finančno toniti, Mike Jeffries pa je odstopil z mesta direktorja. Zdaj podjetje vodi Fran Horowitz, ki vse do danes poskuša popraviti omadeževano podobo znamke Abercrombie & Fitch. Ob premieri dokumentarca so tako iz podjetja sporočili, da ta prikazuje "dogajanje v času prejšnjega vodstva".

"Čeprav so kritike ravnanja v tistem obdobju hude in upravičene, želimo biti jasni, da tovrstnih dejanj, obnašanja in odločitev zdaj ne bi tolerirali," so še sporočili iz podjetja.

Preberite še: