Spolnega nadlegovanja obtožena še priznana modna fotografa

Škandal spolnih nadlegovanj v šovbiznisu se je razširil v modni svet. Po tem, ko je New York Times javno razkril , da je hollywoodski vplivnež Harvey Weinstein leta nadlegoval igralke, so zdaj razkrinkali še dva priznana modna fotografa: Maria Testina in Brucea Weberja.

Da je spolnega nadlegovanja obtožen eden največjih imen v modni industriji, Mario testino, je velik šok. Foto: Getty Images

V novem poročilu, ki ga razkriva The New York Times, kar 15 sedanjih in nekdanjih moških manekenov, skupaj s 13 moškimi asistenti, trdi, da sta jih Mario Testino in Bruce Weber spolno nadlegovala. Gre za dva izjemno vplivna fotografa v svetu mode, ki redno delata z eno največjih založniških hiš, Condé Nast.

Tiskovni predstavniki obeh so že zanikali obtožbe, medtem ko je Testinov predstavnik dodal, da dvomi v kredibilnost obtožb, Weber pa, da je popolnoma šokiran in da obtožbe absolutno zanika.

Mario je eden najbolj priznanih fotografov, ki ga cenijo tudi zvezdnice. Na fotografiji z igralkama Olivio Wilde in Naomi Watts. Foto: Getty Images

Bruce Weber s kreativno direktorico ameriškega Voguea, Grace Coddington. Foto: Getty Images

Ameriška založniška hiša Condé Nast, pod okriljem katere izhajajo znane modne revije, kot so Vogue, Glamour, GQ in Vanity Fair, je že oznanila, da bo do nadaljnjega prekinila sodelovanje z obema fotografoma in izdala nov kodeks, ki bo ščitil manekene pred spolnim nadlegovanjem.

Oba sicer redno najemajo tudi svetovno znane luksuzne znamke, med njimi Burberry in Michael Kors. Z njihove strani se glede obtožb ni oglasil še nihče.

Anna Wintour se je že odzvala na obtožbe. Foto: Getty Images

Anna Wintour, glavna in odgovorna urednica ameriške izdaje revije Vogue, pa je že komentirala obtožbe in sporočila, da je so pri hiši sprejeli nov kodeks. Ob tem je dejala, da so zgodbe manekenov o zlorabi "srce parajoče".

"Oba sta moja prijatelja, ki sta poskrbela za neverjeten doprinos Vogueu in drugim revijam pod okriljem naše hiše. Močno verjamem v odpuščanje in kesanje, a takšne obtožbe moramo jemati zelo resno, zato smo se pri Condé Nastu odločili, da delovno razmerje z obema za nekaj časa odložimo."