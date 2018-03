Šivajmo sami: smernice za pomlad in poletje

Mrzli zimi se počasi izteka čas in v naših omarah bo čedalje več lahkotnih oblačil v svežih pomladanskih barvah in pisanih vzorcih. Oblačila po zadnjih modnih trendih si lahko z malce ustvarjalnosti in prostega časa sešijte sami. Tako boste združili prijetno s koristnim, hkrati pa boste poskrbeli za ultimativno sprostitev. Pripravili smo nekaj smernic, ki vas bodo to sezono vodile pri ustvarjanju vaše garderobe.

Letošnja pomlad bo minila v znamenju džinsa na 101 način, kombinirali pa ga bomo s karirastim vzorcem ali črtami.

Romantične duše bodo posegle po organskih vzorcih na bombažnih in viskoznih tkaninah ali pletivih, drznejši pa po resicah ali prosojnih detajlih iz čipke, mrežice ali šifona.

Barvni trendi bodo to sezono ubrali dve poti. Prva predstavlja močno, živo paleto v stilu fauvizma, druga pa pastelne odtenke za nežen videz. Poleg nevtralne sive in peščene ter mornarsko modre in smetanasto bele barve bodo modni vsi odtenki od sivkine do rožnate. Manjkale pa ne bodo niti nebeško modra, citrusno in vojaško zelena, živo rdeča, živahna rumena ter čokoladno rjava barva.

Modni bodo monokromatični outifiti v živih ali pastelnih odtenkih, poskrbite pa, da boste za popoln videz uporabili različne teksture materialov.

Vrača se tudi kombiniranje vzorcev. Kombinirale se bodo pike in nežni cvetlični vzorci, tropsko listje in črte, simetrični geometrijski vzorci in gradienti ...

V deževnih dneh bomo posegli po večnem trenčkotu ali kar po dežnem plašču, ki bo to sezono res pravi hit.

Ker so modni dodatki obvezna oprema vsakega outfita, si morate obvezno izdelati tudi nahrbtnik po zadnjih modnih trendih. Najprimernejši material za takšen projekt je umetno usnje, izbirate pa lahko med enobarvnimi, kovinskimi, svetlikajočimi, vzorčastimi in večbarvnimi različicami. Za preprost nahrbtnik potrebujete le še podlogo, vrvico za naramnice in kanček navdiha.

Da vam bo udobno tudi doma, se dobro opremite z mehkimi pletivi iz naravnih vlaken, kot sta bombažni jersey in prevešanka.

Ali veste, kaj je prevešanka? Prevešanka je pletivo, ki je na pravi strani gladko, hrbtna stran pa je prepredena z zankami, ki so prevešene. Od tu naj bi tudi izviralo njeno ime. Zanke na hrbtni strani so namenjene vpijanju vlage - daljše ko so bolj je material vpojen. Pletivo je mehko in udobno, zato se uporablja predvsem za športna oblačila in oblačila za prosti čas.

Izbirate lahko med enobarvnimi in vzorčastimi materiali, ki so primerni tako za odrasle kot tudi za otroke. Iz njih lahko izdelate komplet jope in trenirke za prosti čas ali trening, topel kombinezon za brezskrbno igro, ohlapno tuniko in pisane pajkice za sproščanje ali udobno pižamo za večerno poležavanje na kavču.

