Serena Williams osupnila z zelenim pajacem in mrežastimi najlonkami #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po črnem oprijetem dresu in baletnem krilcu je teniška zvezdnica Serena Williams svojo igro tokrat popestrila z zelenim pajacem in mrežastimi hlačnimi nogavicami. S to opravo je razveselila občinstvo na OP Avstralije.