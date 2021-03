Privoščite si razvajanje ob dnevu žena

Bliža se dan v letu, ko lahko tudi ženske odložimo svoje skrbi in neprijetne obveznosti ter se prepustimo razvajanju. Bliža se mednarodni praznik, dan žena. Na ta dan ženske praznujemo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost. Praznujemo ga v približno 100 državah, vsako leto, 8. marca. Naklonjenost ženskam se večinoma izraža s šopkom rož ali nageljnom, ki je simbol spoštovanja in prijateljstva. Prepričani smo, da boste tudi letos prejele lepe pozornosti in imele čudovit dan. Osmi marec pa si lahko popestrite tudi same, s kraljevskim razvajanjem kar doma. Pripravili smo vam nekaj nasvetov za popolno sprostitev .

Pripravite prijetno atmosfero

Vaše domače kraljevsko razvajanje naj se začne s prijetno atmosfero. Za boljše počutje in popolno sprostitev si prižgite dišečo svečo ali uporabite eterična olja. Ne pozabite na mirno glasbo, ki vas bo še dodatno sprostila. Pripravite toplo penečo kopel in se prepustite razvajanju.

Dobro si z obraza očistite ličila in nanj nanesite osvežilno masko. Nega vratu in dekolteja je enako pomembna kot nega obraza, zato masko nanesite tudi na dekolte. Medtem ko maska deluje, si privoščite kozarec dobrega vina ali preberite svojo najljubšo knjigo. Masko si nato odstranite in očistite njene ostanke z mlačno vodo in vato. Na obraz si nanesite kremo Lux-Factor 4D Hyaluron, ki bo kožo nahranila in zaščitila. Hialuronska kislina na kožo deluje od znotraj navzven, s svojim delovanjem zapolni gubice in linije, ki ste se jih zmeraj želeli znebiti. Ob redni uporabi se izboljša struktura kože. Koža postane napeta in prožna, saj ji krema z vsakodnevno uporabo nudi naraven botoks učinek in mladostnejši videz. Zaradi lahke teksture ne pušča mastnih sledi. Takoj ko se krema vpije, pa lahko nanesete tudi ličila. Krema bo delovala kot odlična podlaga za dolgo obstojen make-up.

Poskrbite za svoje trepalnice in obrvi

Po končani negi obraza se posvetite še trepalnicam in obrvem. Na veke, tik ob trepalnice, v tankem sloju nanesite serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash. Serum ustvari zaščitno plast, ki trepalnice ščiti pred lomljenjem in izpadanjem. Ste vedeli, da umetne trepalnice naredijo več škode kot koristi? Agresivna lepila povzročajo lomljenje, pri njihovem odstranjevanju pa lahko izpulimo tudi naravne trepalnice. Ob prepogosti uporabi se lahko pojavijo tudi alergijske reakcije, rdečica ali srbečica. S serumom Eyelash boste svoje naravne trepalnice podaljšali za kar 25 odstotkov. V le 2−4 tednih uporabe bo viden tudi volumen, ki bo dajal videz umetnih trepalnic. Trepalnice ob redni uporabi potemnijo, zato bo serum zamenjal tudi uporabo maskare. Nanesete ga lahko na želene predele na obrveh, saj stimulativno vpliva na rast dlak. Tako dosežete goste in močne obrvi, ki bodo vaš pogled naredile bolj zapeljiv.

Razvajajte svoje utrujene roke

Ste vedeli, da nobenega drugega dela telesa ne uporabljamo toliko kot roke? Zaradi neprestanega dela in gibanja je koža na rokah izredno občutljiva. Izpostavljena je škodljivim zunanjim dejavnikom: mrazu, vročini, pogostemu umivanju, uporabi mil, onesnaženosti in umazaniji. Vse to kožo na rokah izsušuje in povzroča njeno hrapavost. Zato prestavite danes svoja naporna opravila in svojim rokam privoščite počitek ter razvajanje. Roke negujte po umivanju, saj se v vlažno kožo krema najboljše vpije. Če imate tudi vi suho kožo, potem nujno potrebujete vlažilno kremo za roke. Poskusite kremo za roke Aqua, ki bo kožo navlažila in zaščitila pred razpokanjem. Prijeten vonj mandarin vas bo še dodatno osvežil in sprostil. So tudi na vaših rokah vidni znaki staranja? Hranilni kremi Royal smo dodali hialuronsko kislino, ki je najpomembnejša sestavina vseh pomlajevalnih izdelkov. Vašim rokam bo povrnila mladosten videz in občutek mehkobe. Zaradi vsebnosti različnih olj in kakavovega masla je hranila krema za roke Royal najučinkovitejša zaščita rok pred izsušitvijo. Za najboljše delovanje priporočamo nanos pred spanjem, uporabite bombažne rokavice in pustite kremo delovati kar čez noč. Občutka mehkobe in nežnosti vas bosta razvajala že po prvem nanosu. Za boljše razpoloženje si uredite še nohte, za obnohtno kožico pa bo poskrbela krema za roke.

Se bojite nakupovanja prek spleta?

Svoj nakup lahko opravite povsem varno, za vsakega pa vam nudimo kar 30-dnevno jamstvo. V primeru nezadovoljstva lahko izdelek vrnete, mi pa vam bomo povrnili denar.