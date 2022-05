Priljubljena destinacija za vse ljubiteljice čevljev z novo kolekcijo #ZATE

Oglasno sporočilo

Deichmann je mesto, kamor se vedno z veseljem vračamo, kadar iščemo kvalitetno, trendno in udobno obutev. Nova kolekcija Deichmann v tej sezoni prinaša najrazličnejše stile in modele superg, salonarjev, obutve z ravnim podplatom, čevljev z zanimivimi platformami in sandale za toplejše dni, ki so pred nami.

Nova kolekcija, ki je ravnokar prispela na police Deichmanna, se predstavlja pod imenom #ZATE in prinaša sveže, popolne modele za vse poti in prilike, mi pa smo za vas izbrali nekatere izmed modelov, ki so se nam še posebej vtisnili v spomin.

NAJLEPŠI MODELI SUPERG

Uživajte v širokem izboru modelov superg najbolj znanih svetovnih blagovnih znamk, kot so Puma, Adidas, Fila, Nike in mnoge druge. Superge, pa tudi sandale, natikače in modne dodatke boste našli po izredno ugodnih cenah, modeli pa vas bodo navdušili s svojo funkcionalnostjo in kvaliteto. Prav raznolikost ponudbe je tisto, kar navdušuje, tako da smo se stežka odločili med različnimi modeli modnih in športnih superg, ki jih lahko najdete zares za vse priložnosti.

Klasika, ki nikoli ne gre iz mode, so bele Adidas supergice, ki letos prihajajo z zanimivimi poudarki v trendnih zelenih ali lila odtenkih. Po drugi strani lahko izbirate med številnimi supergami v temnejših vzorčkih ali pa se odločite za neskončno trendne Puma superge v beli barvi s črnim poudarkom in platformo.

PREFINJENI IN ELEGANTNI SALONARJI

Ko govorimo o elegantni obutvi, zlasti o tisti za posebne priložnosti, je Deichmann idealen izbor, saj lahko tu najdete najbolj iskane modele kvalitetne obutve v različnih stilih in predvsem po zelo dostopnih cenah. V novi kolekciji je še večji poudarek na kvaliteti in eleganci, sledi pa tudi najnovejšim trendom, ki smo jih zaznali na modnih pistah.

Na policah smo našli modele salonarjev, ki jih zlahka lahko nosite ne glede na priložnost, pa naj bo to klasičen model v črni ali bež barvi, ki je obogaten z zanimivimi dodatki ob strani ali na vrhu, ali pa salonarji z malce nižjo petko, ki osvajajo modne poznavalke po celem svetu in ponujajo udobje in dovršeni stil obenem.

V letošnji sezoni se poleg klasike s simpatičnimi dodatki razvajamo z bleščečimi vpadljivimi barvami, zato v vaši garderobi ne smejo manjkati trendni slingback salonarji, ki jih lahko izberete v izraziti zeleni, rumeni, rožnati ali nežnejši lila barvi. Salonarji z odprto petko, visoke petke v monokromatskem stilu, natikači s petko in salonarji s polno peto … – izbira je velika in zagotovo boste našle takšne, ki odlično dopolnjujejo vaš izbrani stil!

UDOBJE IN STIL OBENEM

Ravna obutev se vrača v velikem slogu! Dame vse rajši izbirajo čevlje z ravnim podplatom tudi za formalne prilike, saj modeli trendi loaferk in mokasink vsekakor lahko ponudijo odlično mero elegance, ki bi jo sicer pričakovale od salonarjev, poleg tega pa so še neskončno udobni! Loaferke so verjetno idealna obutev za pomlad in zagotavljajo zares udoben vsakdan, tudi če jih nosimo od jutra do večera! Enostavno se kombinirajo tako s hlačami kot elegantnejšimi krili ali pomladnimi cvetličnimi oblekami, odlično pa izgledajo tudi v kombinaciji z najlonkami ali pisanimi nogavičkami.

Na predstavitvi nove kolekcije Deichmann smo lahko videli številne prekrasne modele loaferk in mokasink z različnimi dodatki ob strani ali na vrhu in se zares težko odločimo, katere so nam najbolj všeč!

Poiščite novo kolekcijo Deichmann v vseh poslovalnicah po celi Sloveniji, ogledate pa si jo lahko tudi na spletni strani www.deichmann.com.

