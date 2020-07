Priletna lastnika pralnice sta nova uspešnica na Instagramu #video

Zakonca, stara 83 in 84 let, sta dokazala, da Instagram ni le za mladino, ampak za vse, ki so mladi po srcu.

Wan-Ji in Sho-Er sta tajvanska zakonca, oba stara že več kot 80 let, ki še vedno delata v svoji pralnici. Njuno življenje je teklo po ustaljeni rutini, nato pa se je njun vnuk domislil, kako jima popestri vsakdan in ob tem še pozabava uporabnike Instagrama.

Konec junija je na tem družbenem omrežju ustvaril profil @wantshowasyoung in na njem začel objavljati fotografije svojih starih staršev. Toda ne kakršnekoli fotografije - na njih Wan-Ji in Sho-Er kot manekena pozirata v oblačilih, ki so jih njune stranke v letih pozabile v pralnici.

"S tem želimo pokazati, da starost ni ovira, če se želiš zabavati z modo," je pojasnil njun vnuk, "pa tudi, da lahko iz starih oblačil sestaviš modne oprave."

Wan-Ji in Sho-Er sta pri tem pokazala polno mero dobre volje, kar je na fotografijah očitno. Tudi zato sta v manj kot mesecu dni na Instagramu zbrala že okoli sto tisoč sledilcev.

Oglejte si še: