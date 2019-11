Prestižno uro prodali za rekordnih 28 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarsko ročno uro Patek Philippe so na dražbi v Ženevi prodali za dobrih 31 milijonov dolarjev (28 milijonov evrov). Gre za do zdaj najvišji znesek, ki ga je bil za uro nekdo pripravljen odšteti na dražbah. Kupec je želel ostati anonimen.

Še nikoli nošena ura prestižne blagovne znamke Patek Philippe je bila narejena posebej za sobotno dobrodelno dražbo v Ženevi. Na njej so zbirali denar za financiranje raziskav o zdravljenju mišične distrofije, je sporočila dražbena hiša Christie's.

Gre za edino različico modela ure Grandmaster Chime 6300A-010, ki je narejena iz nerjavečega jekla. V številčnici je zapisano "The only one", kar pomeni, da gre za edinstven primerek.

Lastnik lahko uro nosi na obeh straneh. Na eni strani ima številčnico iz črnega zlata, na drugi strani pa iz rožnatega zlata. Mehanizem sestavljajo ploščice iz 18-karatnega čistega zlata. Pašček je iz črnega, ročno zašitega aligatorskega usnja.

Seveda ima ura tudi vse funkcije, ki se jih pričakuje od prestižnih ur.

Prejšnji rekord presegla za šest milijonov evrov

Do zdaj najdražje prodana ročna ura na dražbah je bila prav tako znamke Patek Philippe. Za uro iz leta 1932 je dražbena hiša Sotheby's pred petimi leti iztržila 24 milijonov dolarjev (22 milijonov evrov), poroča CNN.

Za eno izmed najdražjih ročnih ur, prodanih na dražbi, šteje tudi Rolex Daytona, ki je bila v lasti pokojnega ameriškega igralca Paula Newmana. Dražbena hiša Phillips jo je leta 2017 prodala za 17,8 milijona dolarjev (16 milijonov evrov).

Na dražbi zbrali 35 milijonov evrov

Na sobotni dražbi so po poročanju CNN zbrali skupaj 38,8 milijona dolarjev (35 milijonov evrov), ki jih bodo namenili za raziskave zdravljenja Duchennove mišične distrofije. Gre za eno izmed oblik mišične distrofije, ki povzroča degeneracijo mišičnega tkiva in sčasoma smrt.