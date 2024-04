Potem ko so na počitnicah fotografirali Taylor Swift in Travisa Kelceja, trenutno najslavnejša zaljubljenca, je završalo – tudi vrhunski športniki nimajo nujno izklesanega telesa, in še več, to je všeč tudi najbolj zaželenim popzvezdnicam.

Fotografije z Bahamov, ki so obsedle splet

Da njegova postava ni povsem v skladu s predstavami o izklesanih športnikih, je v svojem podkastu komentiral tudi Kelce in pojasnil, da po koncu tekmovalne sezone, rigoroznih treningov in prehranskih omejitev pač pridobi kakšen kilogram in maščobno blazinico. Da to prav nič ne moti niti njegovega dekleta Taylor Swift, so potrdile fotografije njunega romantičnega oddiha na Bahamih.

Kelce je priznal, da si po koncu tekmovalne sezone da duška in zato tudi pridobi kakšen odvečen kilogram. Foto: Profimedia

Ti posnetki so bliskovito zakrožili po spletu, pospremljeni z navdušenimi komentarji, ki so omenjali že leta uveljavljeno frazo "dad bod", kar bi lahko prevedli kot "atijev telešček". Skovanka označuje postavo, kakršno naj bi imeli očetje iz soseščine, ki ne obiskujejo fitnesa, ampak si ob koncu tedna raje privoščijo pivo ali dve in kaj mastnega z žara, prav take postave pa naj bi bile ženskam veliko bolj všeč kot popolna telesa z definiranimi mišicami.

Moški, ki se zdijo boljši očetje

Toda zakaj? Ameriški psiholog Joel Wade je pred kratkim na spletnem portalu Psychology Today objavil članek, ki pojasnjuje, zakaj ženske bolj privlačijo moški s povprečno postavo. Kot je zapisal, imajo ženske občutek, da so izjemno privlačni moški bolj nagnjeni k nezvestobi, mišičasto telo pa povezujejo tudi z višjo ravnijo hormona testosterona in posledično večjo agresivnostjo, torej nezaželeno osebnostno lastnostjo. Očetovske postave medtem ženskam dajejo signal, da je ta moški boljša izbira za očeta njihovih otrok, je zapisal Wade.