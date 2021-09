Pokažite skrite adute ženstvenega videza

Lastnosti, kot so pogum, odločenost, vztrajanje in borbenost za dosego želenega cilja, so zagotovo med tistimi, ki še kako pridejo prav, kadar si ustvarjamo kariero. A vsaka ženska, še tako močna in pogumna, v sebi skriva tudi nežnejšo, ženstveno plat, ki, če ne prej, pride do izraza v varnem zavetju doma. Toda kako se pravzaprav vidi ta naša ženska energija? Kako biti ženstvena in stopiti v stik s svojo nežnejšo platjo?

Ženske imamo dobro intuicijo, ki nam, če ji prisluhnemo, nemalokrat pove, ali smo na pravi poti ali ne. Spomnite se prvega zmenka s svojim moškim. Kaj ste čutile? So vam takrat občutki v telesu povedali, da je vredno iti še na drugi zmenek? Če smo prisotne v tem trenutku, nam notranji občutki povedo, ali gremo v pravo ali napačno smer. Naša ženska energija in občutja nam sporočajo, kdaj se premikati naprej s tokom. Z zavedanjem svoje ženske plati stopamo v stik s prisotnostjo v tem trenutku, uživamo v spontanosti in smo v stiku z vsemi svojimi občutki. Tudi ko gre za to, v katerem modnem kosu ta ženstvenost pride do izraza na pravi način.

Ženstvenost je tudi rdeča nit modnih smernic

Modne smernice za to jesen napovedujejo krila in obleke, ki izražajo nežnejšo plat ženske. Oblecite vzorec pepite, kara, vedno trendovske pike, nežne cvetlične potiske ali tople barve, ki nasploh prevladujejo v jesenskih modnih trendih.

Krila in obleke so postale stalnica na modnih brveh. V prodajalnah z najbolj trendovskimi kosi lahko vsaka najde krilo ali obleko zase, ne glede na to, ali prisegate na športni in neformalni videz ali se raje oblečete v večno elegantne in klasične kose. Vsaka bo to jesen našla slog, v katerem se počuti najbolje.

In ko že razmišljamo o krilih in oblekah, ne pozabimo na udobne in svilnato mehke hlačne nogavice, ki so bile nepogrešljive modne prijateljice že naših mam in babic.

Nepogrešljiv modni dodatek

Velikokrat iščemo nekaj, kar bi v trenutku pričaralo lepši videz in omogočilo udobno gibanje. In skriti adut čudovitega videza so lahko nogavice. Mehke, svilnate nogavice v barvah, ki jih najpogosteje potrebujemo, bodo poskrbele, da bodo vaše noge videti čudovito. Delujejo kot korektor za noge, kot nevidni sloj, ki skrije majhne pomanjkljivosti na ženskih nogah.

Glede na svoj slog izberite hlačne nogavice

Brez modnih hlačnih nogavic si ženske težko predstavljajo svojo garderobno omaro. Nosimo jih pozimi, da nas grejejo, ali ob posebnih dogodkih, saj polepšajo obliko nog in poenotijo ten kože. Hlačne nogavice poskrbijo za prefinjenost, ženstvenost in nežnost. Ko gre za hlačne nogavice, je vaša izbira, kakšne boste nosile in kdaj.

Najbolj znane so klasične nogavice oziroma najlonke, v svetu mode pa boste našli tudi hlačne "push" nogavice za oblikovanje postave, ki se prilagodijo vašemu pasu in bokom ter jih lepo oblikujejo. Lahko si izberete takšne, ki so brez šivov v zgornjem, hlačnem delu in v koraku.

Če želite nositi nogavice, vendar vseeno dajati vtis, da jih ne nosite in da so vaše noge gole, izberite prosojne, nevidne nogavice v kožni barvi. Takšne poudarjajo preprostost in plemenitost.

Tiste, ki rade poudarite svojo drznost, izberite atraktivne s čipko v pasu ali mrežaste nogavice, trendovske nogavice s pikami ali pa samostoječe nogavice, ki so sinonim za privlačen videz. Ko jih nosite, se počutite samozavestne. Vzorec na najlonskih nogavicah omogoča ženski, da je videti atraktivno in pritegne pozornost nase.

Kako obleči hlačne nogavice?

Nemalokrat se nam zgodi, da z nohtom, nakitom ali suho kožo potegnemo nitko na novih najlonskih nogavicah in jih tako poškodujemo.

Da se to ne bo dogajalo, je vredno upoštevati nekaj uporabnih nasvetov pri oblačenju hlačnih nogavic:

Umijte roke in z njih odstranite nakit. Vzemite si dovolj časa – naj se vam ne mudi. Nogavice previdno naberite po celotni dolžini na palca svojih rok. Usedite se, nogavice nadenite na nogo in jih od prstov prek stopala enakomerno potegnite do kolena. Pazite, da se na gležnjih, mečih in kolenih nogavice ne nabirajo – naj bodo lepo napete. Počasi in previdno z obema rokama povlecite nogavice po vsej nogi čez boke do pasu.