Poiskali smo čudovito zimsko obutev po znižani ceni tudi do - 50%!

Oglasno sporočilo

Ni si možno predstavljati boljšega trenutka za znižanje zimske obutve kot je teden pred božičnimi prazniki. Prav te dni iz Deichmanna prihaja čudovita novica, ki bo razveselila vse ljubiteljice mode, moške in tudi otroke – znižanja obutve njihove jesenske in zimske kolekcije, ki vključujejo najbolj priljubljene modele škornjev, superg in modnih dodatkov za ženske, moške, deklice in dečke. Posebno znižanje traja do 24.12.2022, zato je sedaj idealni trenutek da v bližnji trgovini Deichmann poiščete tudi trendne modele zase, po najbolj ugodnih cenah!

Ponudba znižanih artiklov na Deichmannovih policah je zelo široka in ni bilo potrebno veliko časa, da smo našli lepe, praktične in tople modele za celotno družino. Preverite, kateri so naši favoriti!

Od superg do škornjev za na sneg!

V ponudbi znižanih ženskih modelov je poudarek na atraktivnih modelih visokih in nizkih škornjev, zlasti pa so nam pri srcu modni črno-beli gležnjarji v chelsea stilu in motoristični, robustni škornji z vezalkami. V Deichmannu vas čakajo modeli iz različnih materialov, zato lahko izbirate med škornji iz brušenega usnja, lakiranimi modeli ali pa obutvijo iz kombiniranih materialov.

Kar nas prav posebej razveseljuje je pa podatek, da so znižani modeli prav tisti, ki so to sezono v trendu, zato je to odlična priložnost, da si priskrbite obutev po najnovejših modnih smernicah po bolj ugodni ceni. Poleg škornjev in gležnjarjev boste v Deichmannu našli tudi kvalitetne in udobne superge, ki so popolne za dober trening in prosti čas – dobro vemo pa tudi, da se ženske tudi pozimi ne želijo povsem ločiti od svojih priljubljenih superg.

Topla zima za najmlajše

Naj bo vašim otrokom toplo tudi na poti v šolo ali na katero izmed izvenšolskih dejavnosti v trendni, vodoodporni in udobni obutvi. Glede na to, kako malčki radi hitro prerastejo svojo obutev, so starši vedno na lovu za kvalitetnimi modeli po ugodni ceni, Deichmann pa ima prav ta hip velik izbor obutve za deklice in dečke, znižan do -50%. Tu boste našli modele superg, termo škornjev in gležnjarjev za vse starosti, trendni dizajn pa bo prepričal tudi najbolj zahtevne otroške modne okuse.

Tudi moška obutev je znižana do -50%

Na moškem oddelku smo našli najbolj atraktivne modele tople, zimske športne obutve. Od superg do gležnjarjev in planinske obutve, Deichmann je idealna destinacija za nakup obutve, ki vas bo odlično spremljala skozi aktivno zimo. Poleg športnih modelov so tu tudi atraktivni in elegantni škornji v chelsea stilu, pa tudi priljubljeni modeli škornjev z vezalkami, ki se odlično kombinirajo z vsakodnevnim jeans stilom.

Poiščite to zimo trendno obutev za vse prilike v bližnjem Deichmannu in uživajte v udobju ter možnostih kombiniranja po najbolj ugodnih cenah. Sezonsko znižanje v Deichmannu traja do 24. decembra, vse artikle, ki pa so znižani do -50%, pa si lahko pogledate na njihovi uradni spletni strani.

Naročnik oglasnega sporočila je Deichman.